Emotionele slachtoffers Koen P.: 'Je wilde me ervaren maken, niet in waterpolo, maar in seks'

Vijf van de zes slachtoffers van Koen P. hebben woensdag verteld hoe hun waterpolocoach jarenlang misbruik van ze heeft gemaakt. Zo vertelde een meisje dat ze toen ze nog 15 was bij P. langs moest komen om badpakken te passen. Daar aangekomen moest ze zoenen met een ander minderjarig meisje en kreeg ze daarna orale seks van haar coach. 'Je wilde me ervaren maken, niet in waterpolo, maar in seks', verklaarde een van zijn slachtoffers.

De Leidse coach (34) zou vanaf 2012 zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL 1886 hebben misbruikt om de jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. P. was ook nog begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) en was assistent-bondscoach bij een jeugdteam. De coach werd in juni 2018 aangehouden.

Het misbruik zou zijn begonnen de nacht na Leidens ontzet in 2012. De toenmalige vriendin van P. was in het buitenland en een van zijn speelsters, destijds 16 jaar, bleef met een teamgenoot bij haar coach slapen. Ze sliepen samen bij P. in bed en hij zou voor het eerst aan het 16-jarige slachtoffer hebben gezeten. Later volgde er regelmatig seks, zowel in Leiden als tijdens buitenlandse toernooien en trainingskampen. De ex-vrouw van P. was een ploeggenoot van het 16-jarige meisje.

'Boos op mezelf'

Woensdag mochten de slachtoffers in de rechtszaak hun kant van het verhaal doen. 'Ik ben er kapot van dat je niet eerlijk bent over wat er is gebeurd', zegt ze terwijl ze vecht tegen de tranen. 'Ik word nog steeds boos op mezelf. Waarom heb ik het niet uitgeschreeuwd en hem weggeduwd toen hij op me lag? Als ik eerder aangifte had gedaan, had mijn beste vriendin hier misschien niet gezeten.'

Een ander slachtoffer reed vaak met P. mee naar trainingen van Jong Oranje. 'Ik wist dat we een bijzondere band hadden, maar heb nooit gedacht dat jij daar op zo'n andere manier naar zou kijken. Het plezier in waterpolo ben ik kwijtgeraakt.' Het meisje besloot aangifte te doen toen ze zag dat de coach ook andere jonge meisjes verleidde.

Grove wijze misbruik

Er zijn niet alleen verwijten aan de verdachte coach, maar ook aan ZVL. 'Ik moest weg uit de zieke omgeving van Leiden om te ontsnappen aan jou. Maar het werd alleen maar erger. Waarom ben je niet met je poten van iedereen afgebleven? Wat je mij hebt aangedaan speelt nog altijd door mijn hoofd', zegt het vierde slachtoffer.

Voor advocaat Richard Korver, die vijf van de zes slachtoffers bijstond, reden om een schadevergoeding te eisen. 'Cliënten hebben gederfde levensvreugde', legde hij uit. 'De verdachte was hun trainer, hij heeft hun lichamelijke integriteit en privacy geschaad. Op grove wijze heeft hij misbruik gemaakt van zijn macht, waarbij de de familie van P. een van de slachtoffers na haar aangifte van verkrachting tijdens een trainingskamp onder druk heeft gezet.' Korver eist daarom een schadevergoeding tot 25.000 euro per slachtoffer voor immateriële schade en verloren sportgenot.'