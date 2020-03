Frenna: 'Door mijn vroegere onzekerheid was ik bijna geen rapper geworden'

16 maart verschijnt het nieuwe album, hoe kijk je daar naar uit?

'Het is voor mij persoonlijk mijn beste album tot nu toe, de sound enzo. Het klinkt meer internationaal. Ik heb heel lang in de studio gezeten, veel muziek gemaakt en de beste nummers er uitgehaald. Het is wel dieper dan al mijn andere albums.'

Je bent in Den Haag, Spoorwijk geboren, als Francis Edusei en in de Schilderswijk opgegroeid. Toen je negen was verhuisde je voor een paar jaar naar Ghana, hoe was dat?

'Ghana heeft me meer respect gegeven voor anderen. Dat ik zo bescheiden ben, komt omdat ik lang in Ghana heb geleefd. In mij leven twee continenten. Je hoort het ook in mijn muziek. De drums, de melodieën, de taal. Ik ben anders waardoor ik uitsteek als artiest in Nederlandse muziekscene.'

Een paar jaar later was je weer terug in Den Haag. Daar heeft een vriend je overgehaald om de muziek in te gaan. Hoe ging dat?

'Er was een vriend die gewoon letterlijk de deken van mij af trok terwijl ik aan het slapen was en zei "We gaan dit doen!" Ik ben hem daar altijd dankbaar voor. De onzekerheden die toen in mij speelden hadden me anders weerhouden. Soms denk ik, stel dat ik de kans niet genomen had, omdat ik zo onzeker was, dat zou zonde zijn. Er zijn misschien zo veel kids daarbuiten die niet zo'n vriend hebben, als ik had. Ik wil een voorbeeld zijn voor hen, dat als je je droom achterna gaat je niks in de weg mag laten staan, zoals dingen als onzekerheden. Je kan alles bereiken wat je wil if you put your mind to it.'

En dat hij de kinderen wil helpen blijft niet bij woorden alleen. Sinds kort is Frenna sponsor van de Haagse voetbalschool Skillz.

'Dat is leuk, om al die kinderen blij te maken. Toen ik hoofdsponsor werd ben ik langs gegaan om te voetballen met de kinderen en op de foto te gaan. Het was zo mooi om die lachende gezichten te zien.'

Voetbal je zelf nog wel eens?

'Mijn vriendengroep is nog steeds de groep van vroeger uit Den Haag. Hoewel dat cirkeltje steeds kleiner wordt en je op bepaalde momenten wel ontdekt wie je echte vrienden zijn. Ik hou van voetballen, kan lekker een balletje hoog houden, maar ben verder niet zo’n goede voetballer. Ik ben meer van de trucjes.'

'Met mijn vrienden voetbal ik niet, ons ding is meer fitness. Een paar keer per week gaan we samen fitnessen, maken een babbeltje met elkaar en dan gaan we weer door met werken.'

Hoe maak je je muziek?

'Ik werk met een producer, hij komt met beats of een halve melodie. Dan vertel ik mijn verhaal en ga lekker los achter de microfoon. En daarna de puntjes op de i en het nummer afmaken.'

'Ik schrijf in het Nederlands, Engels, maar ook in het Ghanees. Mijn songteksten zijn een mix van alles, maar sommige dingen kan je niet vertalen, tenzij je van de straat komt. Ik gebruik veel straattaal, er zit veel eigen cultuur in. Als ik nu zou zeggen sika, mensen weten niet wat dat betekent. Toch gooi ik het in mijn lyrics, ze zullen het wel begrijpen. In straattaal betekent het geld.'

Op zaterdag 25 juli organiseer je in het Zuiderpark je eigen festival. Hoe gaat het ermee?

'De kaartverkoop ging op maandag 24 februari van start. Dat was zo’n mooie, mooie dag. Er zijn zoveel kaarten verkocht. Ik hoopte op 25 procent, maar het is een beetje uit de hand gelopen, 80 procent is verkocht.

Kan je iets verklappen over het festival?

'Alles wat ik leuk vind is daar. Ik ga je één ding verklappen: Ik heb een achtbaan! Ik kan nu niet wachten tot juli. Er komen zoveel mensen uit andere steden naar ons huis, om los te gaan. Het wordt echt fantastisch.'

Frenna | Foto :management

Je staat op veel meer festivals deze zomer, zoals Pinkpop.

'Ja, Pinkpop. Daar kijk ik echt naar uit, dat wordt er wel eentje. Ik ga goed oefenen om een van de beste shows te geven. Ik heb er altijd naar uitgekeken om bij Pinkpop te staan. Het voelt gewoon als een blessing wat er allemaal aan het gebeuren is. Een eigen festival, een nieuw album, Pinkpop. Het is te mooi om waar te zijn, dit jaar gaat super lekker! Je groeit, en je dromen groeien mee. Als ik terug zou gaan, dan zou ik dit nooit hebben geloofd.

