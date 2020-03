Boerenproblemen in de Randstad: 'Er zijn nog maar 21 melkveehouders over'

In de negendelige serie worden negen melkveeboeren uit het weidegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden gevolgd. 'Die families hebben zich ontzettend kwetsbaar opgesteld', vertelt Van der Krogt. 'Ze hebben letterlijk hun staldeuren opengezet en zijn door alle afleveringen gevolgd. Iedere film is totaal verschillend, er zit ontzettend veel dynamiek in. De familieleden vertellen wie ze zijn, wat ze doen en vooral hoe ze hun toekomst zien. Je krijgt in beeld dat het niet altijd even gemakkelijk is.’

Sterker nog, volgens Van der Krogt krijgen de boeren het steeds lastiger. Ze wijst op de bodemdaling en het feit dat er steeds meer natuur nodig is voor recreatie, waterberging of en woningbouw. 'Er speelt ontzettend veel hier in het veenweidegebied. Vijftig jaar geleden zaten hier zo'n 140 boeren, nu nog 21 melkveehouders. Dus reken maar uit, over vijftig jaar…'

Visie

Van der Krogt wijst erop dat in dit gebied drie keer een Vinex-wijk past. 'Maar dat wil je natuurlijk niet. De gemeente, de overheden maar ook de boeren moeten echt eens gaan werken aan een visie om dit gebied groen te houden.’

De serie, die Van der Krogt samen met de werkgroep Boeren tussen Steden maakte, is vanaf deze woensdag te zien bij Midvliet - de lokale omroep voor Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Stompwijk - maar ook op YouTube en Facebook. 'Wellicht gaat 'ie viral', hoopt Van der Krogt, 'Want landelijk is er veel interesse hoe de boeren hier tussen de steden Leiden, Zoetermeer en Den Haag hun vak uitoefenen.'

De eerste aflevering wordt woensdag vertoond. Maar staat inmiddels al online: