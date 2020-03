OM eist 8 jaar cel voor misbruikcoach: 'Wie niet meespeelt in bed, speelt ook niet in het bad'

Volgens het OM klom P. zelfs over de schutting van de achtertuin om bij een van de slachtoffers in huis te komen als ze de voordeur niet opendeed, om haar vervolgens te verkrachten.

De Leidse coach (34) zou zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL 1886 hebben misbruikt om de jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. P. was ook nog begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) en was assistent-bondscoach bij een jeugdteam. De coach werd in juni 2018 aangehouden.

Meer slachtoffers

Het misbruik begon volgens de officier in 2012 en vond het niet alleen in Leiden plaats, maar ook tijdens trainingskampen en toernooien. P. ontkent een deel van de aanklachten van zijn voormalig pupillen. Hoewel er zes aangiften zijn, gaat het OM ervan uit dat er meer slachtoffers zijn. 'Sommigen hebben geen aangiften gedaan omdat ze dat niet aankonden of dachten dat het niet erg genoeg was', zo vertelde de officier van justitie.

Het eerste slachtoffer bleef na het Leids ontzet in 2012 overnachten bij de waterpolocoach. Het slachtoffer sliep die nacht met een andere medespeelster bij P. in bed. Daar zat hij volgens het OM voor het eerst aan het meisje en beval hij haar over het incident te zwijgen. Na de overnachting had P. regelmatig seks met het meisje. 'Ze was zijn eigendom', zo verklaarde de officier.

Niet meer opgesteld

P. had op dat moment een vriendin, een andere speelster van ZVL en ploeggenote van een aantal slachtoffers. Een van de slachtoffers werd niet meer opgesteld door P. en besloot de club te verlaten. Bij haar vertrek vertelde ze haar ploeggenoten waarom ze wegging bij ZVL. Bij dat gesprek zat ook de toenmalige partner van P..

De coach gaf dinsdag tijdens de eerste dag van de rechtszaak toe dat hij een seksuele relatie had gehad met een 16-jarig meisje, maar dat kwam volgens hem niet door het gezag dat hij had. Seks is toegestaan met minderjarigen vanaf 16 jaar, tenzij er een machtsverhouding is. Wel bekende de coach dat hij ontucht had gepleegd met een 15-jarig meisje. Hij had het slachtoffer uitgenodigd om badpakken te passen, waarna hij de tiener overhaalde te zoenen met het 16-jarige meisje. Nadat dit gebeurde zoende en betastte hij zelf ook met het 15-jarige meisje, waarna hij haar ook orale seks gaf.

'Kapot van'

De coach heeft seks met dit meisje ontkent en verklaart dat alleen maar sprake is geweest van een vriendschap. Volgens het OM is dit een leugen, en leest voor uit berichten van de coach waarin hij de seks in Servië vergelijkt met de keren in Leiden en Madrid.

Woensdag mochten de emotionele slachtoffers in de rechtszaak hun kant van het verhaal doen. 'Ik ben er kapot van dat je niet eerlijk bent over wat er is gebeurd', zegt een van hen, terwijl ze vecht tegen de tranen. 'Ik word nog steeds boos op mezelf. Waarom heb ik het niet uitgeschreeuwd en hem weggeduwd toen hij op me lag? Als ik eerder aangifte had gedaan had mijn beste vriendin hier misschien niet gezeten.'

Geen enkele verantwoordelijkheid

De rol van de club blijft in dit verhaal niet onbesproken. 'Opvallend aan al deze feiten is dat er al eerder meldingen waren over ongepast gedrag met een andere pupil. En toch ging hij door.' Ook neemt de officier van justitie het P. kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt. 'Verdachte doet steeds alsof het initiatief van de meisjes kwam, maar hij creëerde juist de omstandigheden voor het misbruik. Hij vroeg de meisjes om extreme dingen te doen en heeft geen aandacht voor hoe de jonge meisjes daar mee om zouden gaan.'

Volgens de officier van justitie is de verkrachting bewezen. De verklaring van P. dat het meisje tijdens het trainingskamp in Servië seks wilde, noemt ze ongeloofwaardig. Uit de app en gesprekken op Snapchat zou blijken hoe de coach zijn speelster onder druk heeft gezet. Daarom is er volgens de officier ook sprake van verkrachting. Er was geen sprake van geweld, maar wel van dwang. Ook vindt de officier dat er bij de seksuele relatie met het 16-jarige meisje wel degelijk sprake was van overwicht, omdat P. de coach van de speelster was. Ook daarom is de waterpolotrainer volgens de officier in dat geval strafbaar.

Grove wijze misbruik

Voor advocaat Richard Korver, die vijf van de zes slachtoffers bijstond, reden om een schadevergoeding te eisen. 'Cliënten hebben gederfde levensvreugde', legde hij uit. 'De verdachte was hun trainer, hij heeft hun lichamelijke integriteit en privacy geschaad. Op grove wijze heeft hij misbruik gemaakt van zijn macht, waarbij de de familie van P. een van de slachtoffers na haar aangifte van verkrachting tijdens een trainingskamp onder druk heeft gezet.' Korver eist daarom een schadevergoeding tot 25.000 euro per slachtoffer voor immateriële schade en verloren sportgenot.'

De uitspraak is op 19 maart.

LEES OOK: Rechtszaak tegen waterpolocoach Koen P. uit Leiden voor verkrachting en ontucht speelsters