Prins Dennis en zijn Maleisische prinses verwelkomen eerste kind

Op de foto's is onder meer te zien hoe familieleden tijdens de zogeheten ceremonie 'majlis berandam surai' ieder een lokje haar afknippen bij de kleine. Het is nog niet bekend of het een jongen of een meisje is.

Het voormalig fotomodel en ex-voetballer van FC Lisse gaven elkaar in augustus 2017 het jawoord in het Istana Besar paleis in het Maleisische Johor Bahru. De twee leerden elkaar kennen in een lokale bar in Maleisië. In 2015 bekeerde Verbaas zich tot de islam en sindsdien gaat hij door het leven als Dennis Muhammad Abdullah.