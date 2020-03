Handig: routes en tijden van de NN CPC Loop 2020

Omroep West is er de hele dag van 9.10 uur tot 17.45 uur live bij via de website, app en televisie. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is de CPC Loop live te volgen op 89.3 Radio West. Vanaf 20.30 uur is er een samenvatting te zien op TV West. Mis ook dit jaar niks van de CPC met de (gratis) Omroep West App.

Programma

09:45u Start 1 km Jeugdloop

10:30u Start 2,5 km Jeugdloop

11:00u Start 5 km Loop

12.00u Start 10 km (Wave 1)

12.15u Start 10 km (Wave 2)

12.30u Start 10 km (Wave 3)

14.30u Start Halve Marathon (Wave 1)

14.45u Start Halve Marathon (Wave 2)

15.00u Start Halve Marathon (Wave 3)

Start: Koningskade

Finish: Malieveld



Routes

1 KM

2,5 KM

5 KM

10 KM

Halve Marathon

Wegafsluitingen

Het evenementengebied rond het Malieveld is de hele dag afgesloten: van 5.00 uur tot 19.00 uur. De Koningskade is afgesloten voor verkeer van 5.00 uur tot 18.00 uur.

Voor alle overige straten en afsluitingen, bekijk deze kaart:

Bereikbaarheid

OV: Werkzaamheden aan het spoor in Leiden

Er zijn werkzaamheden aan het spoor bij Leiden Centraal, waardoor er geen treinverkeer mogelijk is tussen Leiden-Haarlem en Leiden-Schiphol. Reizigers vanuit Amsterdam wordt geadviseerd om via Utrecht of Leiden te reizen.

Vanuit Schiphol / Amsterdam Zuid rijden er ook treinen naar Den Haag CS, deze rijden een andere route en stoppen niet op tussengelegen stations zoals Woerden en Gouda.

Auto

De organisatie raadt alle deelnemers en toeschouwers aan zoveel mogelijk via het openbaar vervoer te reizen. Mocht je toch met de auto naar Den Haag willen komen dan kun je het beste parkeren bij Q-Park CS New Babylon. Deze parkeergarage ligt op 700 meter wandelafstand naar het Malieveld. Deze parkeergarage is via Utrechtsebaan (afslag 2) te bereiken. Let op: Apcoa Parking Malieveld is gesloten.

Fiets

Vanwege wegafzettingen in de stad adviseert de organisatie deelnemers en toeschouwers die in de buurt wonen op de fiets te komen. Hiermee kom je het snelst en het gemakkelijkst op het Malieveld. Langs het Malieveld, op de Koekamplaan zijn fietsenstallingen geplaatst.

Klik hier voor de fietsenstalling in Google Maps

