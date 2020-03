Vreugdevuur Duindorp vreest opnieuw geen vergunning te krijgen

De organisatoren van het vreugdevuur in Duindorp vrezen ook dit jaar geen vergunning te krijgen voor het vuur met oud en nieuw. Belangrijkste struikelblok zou de milieuontheffing zijn. 'Als we nu een aanvraag indienen voor deze ontheffing, zullen we vrijwel zeker een negatieve beslissing ontvangen.'

Na de vonkenregen van 1 januari 2019 besloot de gemeente dat de organisatoren van de vreugdevuren voortaan een evenementenvergunning moeten hebben om de vuren af te mogen steken. Het lukten de organisatoren op Scheveningen en Duindorp voor afgelopen jaar niet om aan de eisen van de vergunning te voldoen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft na de afwijzing van de vergunningen aangegeven zich in te gaan spannen om de vergunning voor komend oud en nieuw wel te regelen. De eerste gesprekken met de organisatoren van het vreugdevuur op Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels plaatsgevonden. 'De gesprekken die wij hebben gehad zijn positief verlopen, aangezien er een plan van aanpak is besproken', schrijft de organisatie van Duindorp in een verklaring.

Negatieve beslissing

Ondanks de positieve gesprekken blijven de organisatoren in Duindorp bang dat het vreugdevuur geen vergunning krijgt. 'De vorderingen in de aanvraag staan momenteel stil, omdat wij moeten wachten op een beslissing omtrent de milieuontheffing die wij moeten krijgen om pallets te mogen verbranden. Wij hebben gehoord op dit moment een negatieve beslissing te zullen ontvangen. Volgens de wet is het namelijk niet toegestaan om andere materialen dan snoeihout te ontbranden.'

Voor Duindorp is dit een verrassend standpunt. 'We mogen van de brandweer en de gemeente al jaren geen kerstbomen gebruiken in de stapel omdat dit teveel losvliegend materiaal zou zorgen. Een vergunningsaanvraag voor een stapel snoeihout zal dan ook zeer waarschijnlijk ook niet worden toegestaan.'

Wachten op besluiten

Ook storen de organisatoren zich aan de termijn van 1 juli die door Remkes is genoemd. Dat is de dag dat de waarnemend burgemeester afscheid neemt van Den Haag. 'Door die datum wordt de druk nog meer op ons gelegd. Terwijl we nu al weken moeten wachten op besluiten. Wij zijn van mening dat we niet veel met deze datum te maken hebben en dat de vergunning ook later aangevraagd kan worden. We vragen deze aan bij de gemeente Den Haag en niet persoonlijk bij dhr. Remkes.'

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de klachten van de organisatoren van het Duindorpse vreugdevuur. 'Dit is hoe zij de gesprekken hebben beleefd. De burgemeester heeft nog steeds als doel om er voor te zorgen dat er op 1 juli helderheid is over de komende vreugdevuren.'