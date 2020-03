Politie grijpt in als Zoetermeerse terreurverdachte de messen lijkt te slijpen

Wanneer de politie in november vorig jaar via afluisterapparatuur in een huis denkt te horen dat een Zoetermeerse terreurverdachte een wapen doorlaadt en letterlijk de messen slijpt, wordt er ingegrepen. Dat bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam tegen twee terreurverdachten uit Zoetermeer. Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

'Dankzij ingrijpen van politie en justitie heeft Nederland geen reëel gevaar gelopen', aldus de officier van justitie woensdag. Op 25 november worden Sahand I. (21) en Shahram K. (34) in Zoetermeer en Den Haag door een zwaar bewapend arrestatieteam aangehouden. De jongste verdachte heeft de Nederlandse nationaliteit, de ander komt uit Iran. Justitie verdenkt het tweetal ervan een aanslag in Nederland te willen plegen. Ze wilden daarbij volgens de officier van justitie gebruik maken van explosieven, zoals een autobom en bomvesten. Wat hun doelwit was, is niet bekend.

De verdachten komen in oktober 2019 in beeld na een ambtsbericht van de AIVD. Hieruit zou blijken dat K. bijeenkomsten bij hem thuis hield om anderen te overtuigen van het jihadistische gedachtegoed. In die conclusie kan de advocaat van de verdachte zich totaal niet vinden. Volgens hem nodigde zijn cliënt vrienden uit om samen te discussiëren over de Koran en gezamenlijk te eten. De advocaat: 'Daarbij keken ze naar video's die het grote publiek misschien niet bevalt, maar dat is nog niet het voorbereiden van een aanslag.'

Infiltrant

Het ambtsbericht is reden voor justitie om een infiltratietraject te starten. Een infiltrant doet zich voor als deskundige op het gebied van explosieven. Op 17 oktober 2019 brengt Shahram K. zijn medeverdachte Sahand I. met de auto naar Rotterdam. Daar bespreekt I. met de undercoveragent onder meer hoe je een autobom moet maken. Meerdere gesprekken volgen.

'Ik heb die ene nodig om deze op de grond te leggen om op afstand aan te zetten of met tijd', zou I gezegd hebben, zo blijkt uit de afgeluisterde gesprekken. Hierop zou de infiltrant hebben gevraagd: 'Wat wil je veroorzaken?' De 21-jarige verdachte zou daarop hebben geantwoord: 'Schade aan de auto en wat daarin zit.' I. wilde woensdag nog niet reageren op de aantijging. Zijn advocaat krijgt, nadat hij hier om vroeg, in elk geval de gelegenheid om de opgenomen gesprekken terug te luisteren.

Instructievideo van IS

Naast de infiltratieactie luisterde de politie het tweetal ook af in het huis van verdachte K. en in een auto. Zo hoort de politie in de nacht van 24 op 25 november hoe de verdachte K. een instructievideo van Islamitische Staat (IS) bekijkt waarin wordt uitgelegd hoe je een explosief maakt. De officier: 'Ook klinkt het geluid van ijzer tegen ijzer, een soort messen slijpen. Daarnaast hoorden we een vuurwapen doorladen.' Dat is reden voor de politie om in te grijpen.

I. wordt aangehouden bij hem thuis. Zijn familie reageert op dat moment verbaast en zeggen geen idee te hebben dat hun zoon zich hiermee bezig hield. Volgens de officier gooit I. op het moment van zijn aanhouding nog net een telefoon uit zijn dakraam naar buiten. Die belandt in de tuin bij de buren. Hierop zouden afbeeldingen van IS staan. Ook bij K. thuis worden afbeeldingen en video’s op usb-sticks en andere externe harde schijven gevonden. Justitie is nog volop bezig deze te onderzoeken. Overigens worden bij geen van beide vuurwapens of explosieven gevonden.

Onderzoek loopt nog

Zolang het onderzoek naar de gegevensdragers nog loopt, kan de zaak niet inhoudelijk worden behandeld. Eind mei is daarom weer een zogeheten pro forma gepland. De verdachten blijven tot die tijd in de gevangenis. Tot ongenoegen van K. ' Ik mis mijn kinderen en ik maak me zorgen om de gezondheid van mijn moeder.'