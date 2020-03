Geïsoleerde Haagse student blijkt toch geen coronavirus te hebben

De universiteit meldt dat de student in een universiteitsgebouw aan het Anna van Buerenplein in Den Haag woont. Daar wonen in totaal zo'n 400 studenten. Volgens de universiteit zijn alle medebewoners van de student uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. 'Er zijn daarom ook geen extra maatregelen noodzakelijk', aldus de universiteit. Bij de student zijn direct testen uitgevoerd. De uitslag van de eerste test was negatief.

Woensdagavond maakte de universiteit bekend dat de student niet besmet is geraakt met het coronavirus. Dat bleek nadat ook de tweede test negatieve resultaten voortbracht. De isolatie is daarom opgeheven.

Reisadvies

De universiteit hanteert inmiddels een strenger beleid wanneer het aankomt op buitenlandse reizen. Zo mogen studenten niet langer naar gebieden met een geel reisadvies zonder dat dat goedgekeurd is door het Internationaal Incidententeam (IIT) van de universiteit. Studenten die al in het buitenland worden teruggehaald wanneer het reisadvies wordt opgeschaald naar oranje of rood.

