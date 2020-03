Leidenaren verdeeld over autovrij Rapenburg: 'Gehandicapten moeten voor de deur kunnen parkeren'

De coalitiepartners hebben de vraag bij het stadsbestuur neergelegd naar aanleiding van de Leidse voetgangersbeweging. Die organisatie wil dat de gracht in volle glorie te zien is. Het Rapenburg is volgens hun door de auto's geen aantrekkelijk wandelgebied: 'Om hier fatsoenlijk en onbelemmerd te kunnen lopen, schiet het zeer tekort en wordt het historisch aanzien ernstig geschaad door de vele geparkeerde auto's en rondslingerende fietsen.'

Binnenkort gaat het college van burgemeester en wethouders in op de wens van D66, GroenLinks en PvdA. Volgens de partijen past het plan in het beleidsakkoord van de coalitie. Ook is er al een plan B opgemaakt. Mocht autovrij niet lukken, dan wordt gevraagd of het Rapenburg autoluw kan worden gemaakt (bijvoorbeeld door het Rapenburg alleen toegankelijk te maken voor bewoners).

Monumentale gracht

D66 Leiden had een autovrij Rapenburg ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. Ook spraken GroenLinks en PvdA al voor de verkiezingen van 2018 de wens uit om voertuigen te weren van de monumentale gracht. Onder andere het academiegebouw van de Leidse universiteit, het Rijksmuseum voor Oudheden en studentenvereniging Augustinus zitten aan het Rapenburg.

Niet alle bewoners zijn even enthousiast over het plan van de coalitiepartners. Wim Weijland, directeur van Rijksmuseum van Oudheden, is geen voorstander: 'Er komen hier iedere dag transporten langs. We hebben gehandicapten en ouderen die de auto hier voor de deur moeten neerzetten. Zij hebben er belang bij als ze met de auto kunnen komen.' Ook Katinka Eetgerink, werknemer bij Grandcafé Barrera, is tegen een autovrij Rapenburg: 'Dan kan hier geen enkele leverancier nog komen. Als mensen niet met de auto kunnen komen, komen ze minder vaak langs.'

