Den Haag moet nog meer dan 80 miljoen aan bijstandsuitkeringen terugkrijgen

Volgens Van Alphen zijn er meerdere redenen dat mensen teveel geld hebben ontvangen. Er is niet altijd sprake van fraude. Zo is de gemeente verplicht om vier weken na de aanvraag te beginnen met het uitkeren van een voorschot op de uitkering. Ook veranderingen van inkomen, of woon- en leefsituatie die niet tijdig worden doorgegeven kunnen er voor zorgen dat mensen te veel bijstand ontvangen.

In totaal hebben 19.807 Hagenaars een bijstandsschuld bij de gemeente Den Haag. Dat houdt in dat de gemiddelde schuld per persoon meer dan vierduizend euro is. Afgelopen jaarwisseling hadden circa negenduizend mensen een bijstandsschuld die ouder was dan drie jaar, waarop is afbetaald. Van alle in 2019 door de gemeente beëindigde bijstandsvorderingen was de gemiddelde aflossingsduur bijna 23 maanden.

Automatiseringssysteem voor de uitbetaling

Het aantal bijstandgerechtigden is de afgelopen jaren afgenomen blijkt uit de antwoorden van Van Alphen. Kregen er in 2016 nog 28.828 mensen een uitkering, dat waren er afgelopen jaar 25.728.

In Den Haag wordt gebruik gemaakt van het automatiseringssysteem voor de uitbetaling van bijstandsuitkeringen. Daarbij wordt wet- en regelgeving van de landelijke overheid gehanteerd. Door middel van steekproeven en onderzoeken wordt geregeld gecontroleerd of een uitgekeerde uitkering nog klopt.

