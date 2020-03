Atletiektrainer Jerry M. hoeft niet terug de cel in voor ontucht met pupillen

De rechtbank in Dordrecht heeft atletiekcoach Jerry M. (59) donderdag een celstraf van een half jaar opgelegd voor misbruik van drie pupillen. Een groot deel van de straf is voorwaardelijk. Dat betekent dat M., na aftrek van zijn voorarrest, niet meer terug de cel in hoeft. Ook legde de rechtbank een taakstraf van 180 uur op en mag M. drie jaar geen minderjarigen coachen. Het misbruik door M. vond plaats tussen 2000 en 2009. Hij was ook een tijd lang trainer bij HAAG Atletiek in Den Haag.

Bij een meisje - ze was toen 14 jaar oud - masseerde M. haar borsten tijdens een trainingskamp in het Spaanse Lloret de Mar. De ex-trainer ontkent dat: 'Ik heb de rug, schouders en nek gemasseerd', zei hij twee weken geleden tijdens de zitting. Volgens de rechter heeft M. hiermee zijn positie misbruikt.

De andere twee meisjes die slachtoffer van M. werden zijn zusjes. Hen pakte hij bij de heupen wanneer ze in de startblokken stonden en drukte zijn onderlichaam tegen hen aan. Het leverde hem een schorsing op bij zijn toenmalige atletiekclub in Barendrecht. M. zou ook een pupil op de mond gezoend hebben en haar bij de billen hebben gegrepen, maar daarvoor zag de rechter geen bewijs.

Aangifte na berichten in de media

De vier deden aangifte na mediaberichten over verdenkingen van misbruik door M. tussen 1982 en 2017. Deze publiciteit kwam op gang na een royement door de Atletiekunie in 2018, nadat M. bij de tuchtcommissie had toegegeven dat hij een seksuele relatie had gehad met twee meisjes. Dit proces ging daar niet over, omdat het is verjaard of omdat er geen aangifte was gedaan.

De vier vrouwen deden niet eerder aangifte, omdat ze al die jaren angstig waren, dachten dat ze de enige waren of niet serieus zouden worden genomen. Tijdens de zitting twee weken geleden gaven ze aan dat ze veel (psychische) last en nadelen hebben ondervonden van het misbruik. 'Ik was vrolijk, maar mensen herkenden me niet meer', zei een van hen. 'Vieze grapjes, gestoei, tikken op de billen. Je ging in alles je boekje te buiten.' M. ontkent het misbruik. Hij vindt dat hij slachtoffer is.

