Advocaten waterpolocoach Koen P.: Vrijspraak voor misbruik en verkrachtingen

Het misbruik door P. zou begonnen zijn in 2012 , een deel van de slachtoffers was toen nog minderjarig. P. was coach van de dames van ZVL 1886 in Leiden. Daarbij was hij ook actief als assistent bij Jong Oranje, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo en begeleider op het Leonardo College in Leiden. Hij werd gezien als een belangrijk figuur in de waterpolowereld.

De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie misbruikte P. zijn machtspositie om zijn pupillen het bed in te krijgen. 'Wie niet meedeed in het bed, deed ook niet mee in het bad', was de gedachte. De advocaten van P. ontkennen dat: ‘Ja hij was erg goed in wat hij deed, maar hij wordt ten onrechte op een voetstuk geplaatst. Hij kon niemand maken of breken.’

Bekentenis

P. heeft bekend dat hij seks heeft gehad met drie meisjes. Volgens de Leidenaar had hij met een slachtoffer van 16 een relatie. Zelf zegt het meisje dat hij haar verkracht heeft op een trainingskamp in Servië. Volgens P. was er nooit sprake van dwang.

Dinsdag gaf P. tijdens de zitting al toe dat ontucht pleegde met een meisje van 15, hij zoende haar, likte aan haar borsten en had orale seks met haar. In het geval van de andere drie meisjes ontkent hij.

Schadevergoeding

Advocaat Richard Korver, die vijf van de zes slachtoffers bijstaat, eiste een schadevergoeding tot 25.000 euro per slachtoffer. Hij vindt dat P. misbruik maakte van zijn positie. 'De verdachte was hun trainer, hij heeft hun lichamelijke integriteit en privacy geschaad', aldus de raadsman.

De slachtoffers willen een lange celstraf voor hun voormalig coach. Ook willen ze een contact- en gebiedsverbod, zodat P. niet meer in de zwembaden mag komen waar de slachtoffers trainen. 'Mijn cliënten hebben geen twijfel over de schuld van de verdachte', zei Korver.

Slachtofferverklaringen

Ook uit de slachtofferverklaringen die woensdag voorgelezen werden bleek dat de daden van P. grote invloed op hun leven heeft gehad 'Waarom ben je niet met je poten van iedereen afgebleven?, vroeg een van de slachtoffers zich af. 'Wat je mij hebt aangedaan speelt nog altijd door mijn hoofd.'

De advocaten van P. vroegen de rechtbank om rekening te houden met zijn omstandigheden in hun oordeel. Zo zegt P. kapot te zijn van de zaak. Ook zou hij bij een celstraf zijn baan verliezen en geen band op kunnen bouwen met zijn dochter van zes. De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.

LEES OOK: Zwembond en Leidse waterpoloclub negeerden jarenlang signalen van seksueel misbruik door coach