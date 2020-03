Oproep oplossing wachtlijst daklozen: 'De bedden zijn er, maar worden niet gebruikt'

De gemeente Den Haag heeft een tekort aan nachtopvangplekken voor dak- en thuislozen. Door de overspannen woningmarkt blijven mensen langer in de nachtopvang, waardoor er geen ruimte komt voor nieuwe mensen die behoefte hebben aan een dergelijke plek. Meer dan tachtig daklozen staan op de wachtlijst voor een plek in de nachtopvang.

Het Straatpastoraat Den Haag komt op voor deze mensen. Volgens Koffeman zijn er wel extra bedden, maar wil de gemeente die niet beschikbaar stellen. 'De gemeente is verplicht om bedden te hebben voor als het vriest. Dan mag iedereen naar binnen. Maar als het niet vriest, dan staan diezelfde bedden er ook, maar worden ze niet gebruikt voor de opvang. Dat heeft met protocol te maken, omdat ze extra bedden moeten hebben voor als het vriest.'

Zilverstraat

Volgens Koffeman is dit echter geen goed argument. 'Als mensen die nu op de wachtlijst staan nu buiten liggen, dan liggen ze er ook als het koud wordt. Als ze op dat moment naar binnen mogen en daar opvang voor moet zijn, waarom zou je die mensen op andere momenten ook niet binnen laten?'

Ook zou Koffeman graag zien dat de opvang aan de Zilverstraat weer wordt gebruikt. Vorig jaar werd de opvang gesloten omdat de locatie van de gemeente een onvoldoende kreeg. De mensen zouden hier te dicht op elkaar slapen en de opvang was te groot en massaal. Hierdoor verdwenen 130 slaapplaatsen.

Noodsituatie

Volgens de straatpastor zou de gemeente toch weer gebruik moeten gaan maken van deze opvangplek. 'Het was terecht dat de Zilverstraat niet meer werd gebruikt, want deze voldeed niet aan de eisen. Maar er is nu sprake van een noodsituatie, waarbij mensen moeten kiezen tussen overnachten op zo'n plek of op straat. Dus waarom zou je die opvang nu niet gebruiken?'

Koffeman roept de gemeente op om in actie te komen. 'Ik weet dat de wethouder (Van Alphen, red.) zijn best doet om naar alternatieve plannen te kijken, maar ook hij heeft met een gemeenteraad te maken en de partijen hier moeten ook achter de plannen staan. Je moet er iets voor over hebben. Voor studenten wordt wel hard gezocht naar kamers. Als je wilt kun je altijd ergens meer geld voor uittrekken. Dat is gewoon een belangenafweging.'

