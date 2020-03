Weerman Huub Mizee optimistisch over het weer tijdens de CPC: 'Geen weer voor een slechte prestatie'

De zondag zal bewolkt van start gaan, waarbij we last kunnen hebben van regen en motregen. 'Geen grote hoeveelheden, maar het is druilerig weer', aldus Mizee. 'Wat opvalt is dat we voornamelijk langs de kust wel een krachtige tot harde zuidwestenwind hebben. Maar goed, daar zijn de lopers dan nog niet.'

Rond het middaguur neemt de wind langzaam af, al blijft hij wel matig tot krachtig. Er valt nog steeds regen en motregen, maar de temperatuur loopt op: van zeven graden in de ochtend naar zo'n negen graden.

Nog beter

Volgens Mizee wordt het in de middag allemaal nog beter. 'Het kan droog worden en er komen zelfs wat opklaringen', aldus de weerman. 'De wind zal niet echt afnemen, maar we krijgen wel temperaturen van zo'n twaalf graden.'

En dat is goed nieuws: 'Het wordt weer waarin iedereen in ieder geval kan lopen en wat het weer betreft wordt het dit jaar niet afgelast, dat zou haast niet kunnen', is Mizee stellig. 'Bovendien is het ook zeker geen weer waarbij je een slechte prestatie loopt, dus voor iedereen: veel succes!'

Bekijk hier het volledige CPC-weerbericht van onze weerman Huub Mizee:

De NN CPC Loop volg je natuurlijk bij Omroep West. Zondag 8 maart wordt tussen 9.10 uur en 17.45 uur een livestream uitgezonden op TV, website en app. Presentatoren Herman Nanninga, Nicolette Krul en Pim Markering doen verslag vanaf het Malieveld en langs de route. Curt Fortin praat je bij op 89.3 Radio West en vanaf 20.30 uur zendt TV West een samenvatting uit van de NN CPC Loop 2020.

