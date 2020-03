Cel geëist tegen dief met babbeltruc: 'Bijzonder laag dat hij doelbewust ouderen uitkoos'

De oude vrouw woonde nog maar kort in een seniorencomplex in Bodegraven, toen haar pinpas en juwelen werden gestolen. Haar lot stond niet op zichzelf: volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren vier andere kwetsbare ouderen ook slachtoffer van brutale babbeltrucs van Said B. Tegen hem werd donderdag bij de Haagse rechtbank twee jaar cel geëist.

De verdachte Said B. (32) wilde de strafzaak tegen hem niet bijwonen, hij bleef in zijn cel. De vrouw die in mei 2018 was beroofd van haar dierbare bezittingen was er wel. Haar dochter sprak voor haar: 'Mijn moeder is erg zenuwachtig en doet de deur niet meer open.' Op basis van de foto's berekende een juwelier dat de gestolen sieraden een waarde hadden van 8000 euro. Dat bedrag eist de familie terug van verdachte.

De oplichter sloeg gewiekst toe. In het seniorencomplex Rijngaarde in Bodegraven had de oplichter interesse getoond voor haar rollator. Hij deed zich voor als de zoon van een medebewoner die naast hem stond, maar door een hersenbloeding niet kon praten. Binnen een uur wandelde hij nog naar een andere woning; daar verdwenen 170 euro en een pinpas.

Joviaal

In april en juni zou dezelfde verdachte zich hebben gemeld bij bejaarden in serviceflat Westerhove in Alphen aan den Rijn, de oudste was 92 jaar. Daar maakte hij drie slachtoffers. De werkwijze was in alle gevallen dezelfde: een joviale, amicale man die om koffie of een glas water vraagt, binnenkomt en pinpassen in zijn zak steekt. Later belde ‘iemand van de bank’ voor de pincode. De ouderen trapten er in. De babbeltrucs leverden ruim 3300 euro op.

De verdachte werd op 10 juni aangehouden en beroept zich op zijn zwijgrecht, maar het OM is ervan overtuigd dat hij de dader is. Zijn DNA zit op een glas limonade dat een slachtoffer hem aanbood en hij zou zijn herkend op camerabeelden bij het pinnen. 'Het is bijzonder laag dat hij doelbewust ouderen uitkoos. Er is geen verklaring, geen berouw', stelde de officier van justitie. Amsterdammer Said B. heeft een strafblad van 22 pagina’s, waarop veel diefstallen staan. De eis: twee jaar cel en vergoeding van de schade.

Lagere straf

De advocaat vroeg om een lagere straf, omdat de herkenning dubieus zou zijn. De ‘hippe pet’ die de man droeg op beelden was immers zo populair, dat het ook iemand anders geweest kan zijn.

De rechtbank doet 19 maart uitspraak.