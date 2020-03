Corona milder dan griep? 'Maatschappelijke ontwrichting moet worden voorkomen'

'Dit coronavirus (COVID-19) is een nieuw virus en daarom zijn we er als maatschappij heel beducht op dat dit zich niet verspreid onder iedereen tegelijk', legt De Boer uit. 'Voor de individuele patiënt is het virus waarschijnlijk niet zo erg om besmet mee te raken. Zeker tachtig procent van de gevallen krijgt slechts te maken met een verkoudheid of griepachtige klachten en kan prima thuis herstellen. Een kleiner deel wordt ernstiger ziek, kan bijvoorbeeld een longontsteking krijgen en in enkele gevallen zelfs overlijden. Als ziektebeeld verschilt dat dus niet zo erg van griep.'

Sinds het eerste coronageval in Tilburg, is in een week tijd het aantal besmettingen in Nederland opgelopen tot 82 (d.d. 5 maart). In onze regio zijn tot nu toe vier gevallen bekend en zitten verschillende mensen, waaronder familie en kennissen van de besmette personen, in thuisisolatie.

Vorig jaar kregen in de periode 2018/2019 zo'n 400.000 mensen een griep en overleden daar 2.900 aan. Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen betrof mensen boven de 60-jaar.

(bron: RIVM)

'Maar we willen niet dat iedereen tegelijk ziek wordt. De bevolking is nog niet bestand tegen het virus, daar schuilt het gevaar van dit virus. De maatschappelijke impact is dan enorm. We willen maatschappelijke ontwrichting voorkomen. Daarom proberen we door het isoleren van patiënten verdere besmettingen te voorkomen.'

Donderdag werd bekend dat een echtpaar uit Nootdorp besmet is met het virus. Zij verblijven in thuisisolatie en worden door de GGD in de gaten gehouden. Ook een Delftse studente en een 5-jarig meisje uit Alphen aan den Rijn zitten ziek thuis. Ook familie en vrienden van het meisje worden in isolatie gehouden.

