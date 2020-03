Frits Huffnagel over ophef om vluchtelingenmening: 'Uitspraken zijn uit hun verband gerukt'

Frits Huffnagel is in opspraak geraakt nadat hij in het radioprogramma Spraakmakers uitspraken deed over vluchtelingenopvang. De voormalig wethouder van Den Haag, die ook werkzaam is als presentator bij Omroep West, wordt vooral bekritiseerd over zijn uitspraak 'Die mensen moeten hier niet naartoe. Die hebben geen enkele kans om te blijven. Wij zien een kind en denken dan 'o wat zielig', terwijl we niet die vader zien die daarachter staat, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd.' Maar volgens Huffnagel ligt zijn mening genuanceerder.

Huffnagel ligt vooral onder vuur omdat hij ook voorzitter is van lhbti-evenement Pride Amsterdam en van de organisatie achter het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Het gemeenteraadslid Fatima Faid van de Haagse Stadspartij zegt op Twitter dat ze schriftelijke vragen gaat stellen aan het stadsbestuur over de woorden van Huffnagel. 'Een voorzitter van het bevrijdingsfestival, juist in dit jaar, die dit soort taal bezigt moet misschien wat anders gaan doen.' Een woordvoerder van de C.G. Ruijs stichting, dat het Haagse bevrijdingsfestival organiseert, laat weten dat er met Huffnagel zal worden gesproken over zijn uitspraken.

Huffnagel zat in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers vanwege zijn rol als citymarketeer en oud-VVD-wethouder in Den Haag en Amsterdam. Hij reageerde op de stelling 'Ook Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de nieuwe vluchtelingencrisis'. De stelling refereerde aan de duizenden vluchtelingen die door president Erdogan naar de Turks-Griekse grens zijn gestuurd, omdat Europa zich in zijn ogen niet aan de afspraken houdt.

Vang Syriërs op in eigen land

In een video het programma zelf publiceerde op Twitter is enkel te zien dat Huffnagel op de stelling reageert met: 'Die mensen moeten hier niet naartoe. Die hebben geen enkele kans om te blijven. Wij zien een kind en denken dan 'o wat zielig', terwijl we niet die vader zien die daarachter staat, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd, en een moeder, die daarachter staat, die dat heeft gefaciliteerd.'

Huffnagel zegt tegen Omroep West dat hij begrijpt dat mensen boos worden als ze deze uitspraak zonder context horen. Hij zegt dan ook niet tegen vluchtelingenopvang in het algemeen te zijn, maar vindt dat er geen vluchtelingen naar Europa moet komen en dat bijvoorbeeld Syriërs zo veel mogelijk in hun eigen land moeten worden geholpen. 'In de kritiek worden mijn uitspraken uit hun verband gerukt.'

De hele discussie over de stelling 'Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de nieuwe vluchtelingencrisis' is hier te beluisteren (vanaf 35:00).

Niks met de lhbt-gemeenschap te maken

Het COC Amsterdam zegt de samenwerking met Pride op te schorten en wil dat Huffnagel aftreedt. Het COC Haaglanden geeft aan hier niet achter te staan. Huffnagel voegt aan zijn verklaring toe dat hij niet aan tafel zat bij Spraakmakers in de hoedanigheid van Pride-voorzitter, maar als ex-politicus. 'Wij van de Pride-organisatie doen nooit politieke uitspraken.'

In een reactie op Facebook zegt hij dan ook dat zijn uitspraken niks met de lhbt-gemeenschap te maken hebben. Dat hij ook tegen de opvang van lhbti-vluchtelingen zou zijn, klopt volgens hem niet: 'Ik zat daar als Spraakmaker, dus niet in mijn rol als voorzitter van Pride. Ik betreur het dat het zo is gelopen, maar ik bied geen excuses aan voor standpunten die mij worden toegedicht en die ik nooit heb verkondigd.'