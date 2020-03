Slachtoffer steekpartij 's-Gravenzande alsnog overleden

Een 41-jarige man uit Den Haag is overleden aan verwondingen die hij vorige week zaterdag opliep bij een steekpartij. De man die ervan wordt verdacht de dader te zijn kreeg donderdag te horen dat hij 90 dagen langer in voorarrest blijft.

Het slachtoffer werd op 22 februari neergestoken in de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande, op de stoep van de woning van de verdachte, een man van 33. De Hagenaar werd na de steekpartij zwaar gewond opgenomen in een ziekenhuis. Daar is hij vrijdagavond overleden, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De toedracht van de steekpartij ligt in de familiare sfeer, aldus het OM.

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij werd eerst verdacht van poging tot doodslag, maar die verdenking is nu gewijzigd in doodslag.