Verlaging maximumsnelheid eerder dan gepland, handhaving vanaf eerste moment

Op 16 maart zou hij ingaan: de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag. Nu blijkt echter dat Rijkswaterstaat op een aantal wegen al borden klaar heeft staan die in de nacht van 12 op 13 maart onthuld worden. Vanaf dat moment zal de nieuwe maximumsnelheid dan ook officieel ingaan. Minister Grapperhaus van justitie: 'Zodra ergens een bord staat, dan zal er gehandhaafd worden.'

Niet iedereen is het eens met de vervroegde invoering van de nieuwe maximumsnelheid. PVV-Kamerlid Roy van Aalst vroeg de minister of de politie de handhaving in de eerste dagen wat kan versoepelen. 'Er is gecommuniceerd dat de regels pas 16 maart zouden veranderen. Het zou toch wel kinderachtig zijn om mensen dan de dag ervoor keihard op de bon te slingeren.' Volgens Grapperhaus is de nieuwe maximumsnelheid duidelijk aangegeven, en zullen er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Ook PvdA-Kamerlid William Moorlag had vragen bij het plan van de minister. Zou vroeg hij of er in de komende periode extra snelheidscontroles plaats zullen vinden in verband met de nieuwe maximumsnelheid. Grapperhaus antwoordde daarop dat er niet meer of minder gecontroleerd zal worden. 'Op die 100 kilometer per uur worden alle handhavingsmiddelen ingezet.' Mocht dan toch blijken dat een hardere aanpak nodig is, zo gaf de minister aan, dan zal dat met het kabinet besproken worden.