Den Haag wil 'verborgen vrouwen' bereiken: 'We moeten proberen achter de voordeur te komen'

De gemeente Den Haag gaat een nieuwe aanpak inzetten om vrouwen te bereiken die in een vorm van gedwongen gevangenschap thuiszitten. Wethouder Bert van Alphen (Volksgezondheid) wil op deze manier ongeveer tweehonderd vrouwen uit hun isolement halen.

De tweehonderd vrouwen kunnen om diverse redenen in een isolement zitten. Dit kan zijn omdat ze vluchteling zijn of uitgehuwd zijn, maar ook omdat ze in Nederland wonen en de taal nog niet spreken. Van Alphen vertelt dat hij deze vrouwen op twee manieren wil bereiken. 'Ten eerste moeten we professionals, zoals huisartsen, leraren en fysiotherapeuten, laten weten dat er dit soort vrouwen zijn.'

Daarnaast wil de verantwoordelijk wethouder ervaringsdeskundigen inschakelen. 'Er is een groep vrouwen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Zij zijn geïsoleerd geweest. We moeten proberen om hen achter de voordeur te laten komen.'

Familie achtergelaten

De 40-jarige Hatice is een van die vrouwen. Zij kwam met haar man en schoonfamilie naar Nederland. 'Ik heb mijn familie en vrienden achtergelaten in Turkije. Ik kende hier bijna niemand en sprak de taal niet. Daarom voelde ik me lang geïsoleerd.'

Zij is ook met hulp van anderen uit dit isolement gekomen. 'Ik leerde een Nederlandse kennen die goed Turks sprak. Ik heb tegen haar gezegd dat ik graag Nederlands wilde leren. Zij heeft toen een briefje voor me geschreven waarmee ik naar de balie van de gemeente ben gegaan. Hier stond op dat ik graag Nederlands wilde leren en de gemeente heeft me toen geholpen om cursussen te volgen.'

'Mocht niets meer'

Ook Saida is een voorbeeld van een vrouw in een isolement. 'Ik ben dertien jaar geleden met mijn man naar Nederland gekomen. Toen ik hier kwam mocht ik ineens niets meer van hem. Ik was daardoor heel verdrietig.' Maar ook Saida heeft hulp weten te krijgen. 'Ik heb een dochter van 10 en ik wil haar laten zien dat ook als je de taal niet kent, je je doel kunt bereiken.'

