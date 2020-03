Leidenaar krijgt werkstraf voor verbergen lijk in sloot

Het lijk van de 44-jarige Nataschja was verstopt in een Leidse sloot. | Beeld: still uit video AS Media

Leidenaar Peter de C. (51) is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk, omdat hij geholpen heeft om het lijk van een 44-jarige vrouw in een Leidse sloot te verstoppen. Ze was gewurgd door een vriend van de Leidenaar. De C. opende een hek toen de vriend het stoffelijk overschot in een kruiwagen naar de sloot reed. Ook stond de man op de uitkijk terwijl zijn vriend het lichaam in het water dumpte. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van zes maanden tegen De C. geëist.

Het stoffelijk overschot van de gewurgde Nataschja uit Epe werd op 30 juli 2018 gevonden in een sloot aan de Stevenshofsdreef bij het spoor in Leiden. Ze lag er toen al 2,5 week. Het lijk was bedekt met modder en kroos. De C. tipte de politie nadat zijn geweten begon te knagen. Zijn vriend, de partner van de vermoorde vrouw, werd toen aangehouden voor de wurging van de vrouw. In zijn cel maakte hij een eind aan zijn leven.

De C. werd aangeklaagd omdat hij zijn vriend zou hebben geholpen bij het wegmaken van het lichaam. De officier van justitie meende dat de Leidenaar. daarbij een belangrijke rol had. Hij zou niet alleen het hek hebben opengehouden, maar daarvoor ook hebben meegedacht over een verstopplaats. Hij zou bovendien een dag nadat het lijk was gedumpt, er nog een keer in hebben geprikt, toen het boven kwam drijven. De officier van justitie eiste tijdens de strafzitting zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Achtervolgd door zaak

De rechtbank vindt alleen bewezen dat De C. het hek heeft opengehouden en op de uitkijk stond. 'Hij was ook niet betrokken bij haar dood', zei de rechter donderdag bij de uitspraak. Toch zou De C. nog achtervolgd worden door de zaak. Hij wordt nageroepen als moordenaar en bedreigd. De rechtbank heeft daar, bij de vaststelling van de straf, ook rekening mee gehouden.