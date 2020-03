Kijk Live: CPC Loop in Den Haag

Kijk hier naar onze live-uitzending:

CPC4ALL voor mensen met een beperking

De CPC-loop van 2020 begon iets na negen uur met een race voor sporters met een beperking. Deelnemers mogen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een loopfiets, rolstoel of handbike. Uiteindelijk bleek de 13-jarige Femke Hoogelander de snelste op het parcours van één kilometer. ‘Eigenlijk kon ik aan het einde nog sneller’, zei ze nadat ze over de finishlijn kwam.

Ook Seyenna de Groot van twaalf jaar deed mee. Ze heeft een zeldzame bindweefselaandoening en heeft al veertig botbreuken gehad. Drie maanden geleden werd ze geopereerd en zat ze in het gips. Daardoor had ze maar vier weken om de trainen. Toch had ze het niet zwaar. ‘Het was eigenlijk makkelijker dan verwacht.’

De weersverwachting

Natuurlijk is er deze dag een hele belangrijke vraag te beantwoorden, namelijk: wat voor weer gaat het worden? Vorig jaar werd de CPC nog afgelast vanwege extreem weer met harde windstoten, maar daar hoeven we ons volgens Omroep West-weerman Huub Mizee dit jaar in ieder geval geen zorgen om te maken: 'Afgelasting vanwege het weer kan haast niet.' Lees hier het volledige weerbericht.

Wie nog even wil weten hoe het nou zat met de parcours, wegafsluitingen en de bereikbaarheid in de stad, vindt hier alle informatie op een rij.

De NN CPC Loop | Foto: Organisatie CPC

LEES OOK: Weduwe Ingrid (34) loopt CPC om verdriet te vergeten: 'Het is een vlucht uit de realiteit'

Bijzondere verhalen

Tijdens de NN CPC Loop zijn er heel wat mensen die met een bijzondere reden of een indrukwekkend verhaal meedoen aan het hardloopevenement. Zo ook Jeroen Mars. Hij had 'een belachelijk' doel. Hij wilde vorig jaar de tien kilometer lopen tijdens de NN CPC Loop in Den Haag, een half jaar nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding. Het slechte weer gooide echter roet in het eten en het hardloopevenement werd afgelast. Inmiddels heeft Jeroen een pittig jaar achter de rug, maar is hij vastberaden weer deel te nemen aan de hardloopwedstrijd, al is het met een kortere afstand.