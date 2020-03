Kijk terug: De succesvolle CPC Loop van 2020 in beeld en video

De laatste hardloper is rond 17.45 uur over de finishlijn heengelopen. De CPC Loop van 2020 is daarmee officieel ten einde. Edwin Nijenhuis uit Dronten heeft de eer om de rodelantaarndrager van 2020 te worden genoemd.

Edwin Nijenhuis uit Dronten kwam als laatste over de finishlijn | Foto: Omroep West

'De zon scheen, voor mijn man'

Omroep West volgde vandaag Ingrid. Ze was 35 weken zwanger van haar tweede kind toen haar man Bruno plotseling overleed. Een half jaar na de geboorte van haar zoon Florian trok Ingrid voor het eerst haar hardloopschoenen aan. Nu twee jaar later liep ze tijdens de CPC Loop de halve marathon.

'Heel de dag heeft het geregend', zei ze nadat ze was gefinisht. 'Maar toen ik liep scheen de zon. Voor mijn man. Het heeft zo moeten zijn.'

Winnaars van de halve marathon

De uit Ethiopië afkomstige Dawit Wolde was de snelste man op de halve marathon tijdens de CPC Loop. De man uit Oost-Afrika zette een tijd van 59.57 neer. Bij de vrouwen was Jocelyn Chemutai de snelste. De Keniaanse finishte in een tijd van 1:09:44.

Snelste Nederlandse man was Michel Butter. De Beverwijker deed 1.03.10. over het parcours. Jill Holterman was in een tijd van 01.11.41 de snelste vrouw uit ons Polderland. Ook oud-wielrenner Michael Boogerd was aanwezig. Hij kon de tijd van 1.20.00 net niet slechten.

'Hardlopen is verslavend'

'Hardlopen is verslavend' is een zinsnede die vaak voorbijkomt tijdens de CPC Loop. 'Vorig jaar ben ik gaan kijken en toen liepen er een paar mensen van onze loopgroep mee', zegt een deelnemer. 'Dat was zo gaaf. Toen dacht ik. Dat moet ik toch ook kunnen.'

Niet iedereen doet mee voor zijn plezier. Nick is net uit bed en heeft weinig zin om te gaan lopen. 'Ik moet verplicht meedoen van school', zegt hij. 'Ik ben pas net uit bed.'

Weduwe Ingrid loopt mee

Ingrid uit Den Haag was 35 weken zwanger van haar tweede kind toen haar man Bruno plotseling overleed. Een half jaar na de geboorte van haar zoon Florian trok Ingrid voor het eerst haar hardloopschoenen aan om even te kunnen vluchten uit de realiteit. Nu rent ze voor het eerst een halve marathon tijdens de CPC Loop in Den Haag. Onze verslaggever ving haar op bij de start van de halve marathon.

'Vandaag komt een jaar van opgebouwde spanning en emotie samen', zegt Ingrid. 'Aan de finish denk ik dat er echt een ontlading komt. We zullen het zien op het moment zelf. Emoties laten zich niet echt leiden.'

'Koningin tussen de mannen'

De eerste vrouw die binnenkwam op de tien kilometer was Yasmin. Ze is vooral blij met haar tijd. 'Eindelijk weer onder de 36 minuten', zegt ze. 'Ik voelde me koningin op internationale vrouwendag tussen mannen.'

De winnaar bij de mannen was iets minder blij met zijn tijd. De Deen Frederik Bruun wilde onder de dertig minuten lopen. Hij zat er echter een paar seconden boven.

Water uitdelen

De CPC Loop is meer dan alleen de sporters. De organisatie bestaat uit verschillende lagen. Van de bestuursleden die de lijnen uitzetten tot vrijwilligers die de medailles uitreiken. Verslaggever Pim Markering ging kijken bij de mensen die water uitdelen aan de lopers.

Een afstand lopen op de CPC is ook een overwinning op persoonlijk leed. Daisy kreeg vijf jaar geleden een herseninfarct en had nooit verwacht dat ze de vijf kilometer nog zou kunnen lopen. Ze haalde de finish. 'Ik heb tranen in mijn ogen...zo bijzonder dit.'

De vijf kilometer zit erop

Onze Zuiderburen leverden de winnaar bij de vrouwen. De Vlaamse Jolien kwam als eerste over de finish en zette een tijd neer onder de 17.30. Maar daarmee is haar dag nog niet ten einde. 'Nu ga ik Den Haag verkennen en een pintje drinken', vertrouwde ze onze verslaggever toe.

De winnaar bij de mannen komt uit de regio. Aimane Benchellal uit Gouda liep als eerste door het lint dat was gespannen op de finishplek. 'Het was pittig met de wind en ik moest stoppen voor de tram', zei de sportman over zijn gouden race.

Enthousiaste kinderen voltooien de kidsrun

Kinderen konden in twee categorieën meedoen aan de CPC Loop. Kinderen tot en met tien jaar mochten hun hardloopkunsten vertonen op het één kilometer parcours. Jonge sportievelingen tussen de acht en twaalf jaar renden tweeënhalve kilometer door de Haagse binnenstad.

Ook de tweeling Nyncke en Fycke was tussen de rennende jeugd te vinden. ‘Nyncke was ietsje sneller zegt’, Fycke. ‘Maar niet heel veel.’

CPC4ALL voor mensen met een beperking

De CPC Loop van 2020 begon iets na negen uur met een race voor sporters met een beperking. Deelnemers mogen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een loopfiets, rolstoel of handbike. Uiteindelijk bleek de 13-jarige Femke Hoogelander de snelste op het parcours van één kilometer. ‘Eigenlijk kon ik aan het einde nog sneller’, zei ze nadat ze over de finishlijn kwam.

Ook Seyenna de Groot van twaalf jaar deed mee. Ze heeft een zeldzame bindweefselaandoening en heeft al veertig botbreuken gehad. Drie maanden geleden werd ze geopereerd en zat ze in het gips. Daardoor had ze maar vier weken om de trainen. Toch had ze het niet zwaar. ‘Het was eigenlijk makkelijker dan verwacht.’

De weersverwachting

Natuurlijk is er deze dag een hele belangrijke vraag te beantwoorden, namelijk: wat voor weer gaat het worden? Vorig jaar werd de CPC nog afgelast vanwege extreem weer met harde windstoten, maar daar hoeven we ons volgens Omroep West-weerman Huub Mizee dit jaar in ieder geval geen zorgen om te maken: 'Afgelasting vanwege het weer kan haast niet.' Lees hier het volledige weerbericht.

Wie nog even wil weten hoe het nou zat met de parcours, wegafsluitingen en de bereikbaarheid in de stad, vindt hier alle informatie op een rij.

Bijzondere verhalen

Tijdens de NN CPC Loop zijn er heel wat mensen die met een bijzondere reden of een indrukwekkend verhaal meedoen aan het hardloopevenement. Zo ook Jeroen Mars. Hij had 'een belachelijk' doel. Hij wilde vorig jaar de tien kilometer lopen tijdens de NN CPC Loop in Den Haag, een half jaar nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding. Het slechte weer gooide echter roet in het eten en het hardloopevenement werd afgelast. Inmiddels heeft Jeroen een pittig jaar achter de rug, maar is hij vastberaden weer deel te nemen aan de hardloopwedstrijd, al is het met een kortere afstand.