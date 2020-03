Dierenbescherming haalt bijna vijftig katten en vijf stinkdieren uit woning in Nieuwkoop

'Echt verschrikkelijk', zo noemt de inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de taferelen die werden aangetroffen in een woning in Nieuwkoop. Bijna vijftig katten en vijf stinkdieren worden daar in erbarmelijk omstandigheden aangetroffen. De melding die de LID kreeg ging aanvankelijk over een ziek hondje, maar die was bij aankomst al overleden. De dieren zijn uit de woning gehaald. Tegen de eigenaar wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Konijnenhokken gevuld met meerdere katten, overal ontlasting en een enorme ammoniaklucht vullen de Nieuwkoopse woning waar het schokkende dierenleed zich afspeelt. De in totaal 49 katten hadden nauwelijks eten of drinken, en een aantal van hen waren ziek en mager. Volgens de dierenbescherming was de ammoniaklucht zó erg dat 'een persoon er niet langer dan een paar minuten kon blijven voordat ze in ademnood te komen.'

'Ik heb weinig casussen gezien die zo erg waren als deze', vertelt de inspecteur. 'De stinkdieren waren ontklierd. Dat is in Nederland verboden.' Op videobeelden die de dierenbescherming heeft gemaakt is te zien hoe sommige kamers in de woning compleet bedekt zijn in een laag kattenpoep. 'Deze dieren zijn in geen maanden buiten geweest', gaat de inspecteur verder. Volgens het LID krijgen de dieren nu alle zorg die ze nodig hebben en wordt er gezocht naar nieuwe baasjes.

