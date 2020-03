GroenLinks-wethouder Voorschoten treedt per direct af

Monique Lamers (GroenLinks) zal per direct haar functie als wethouder van de gemeente Voorschoten neerleggen. Dat maakt ze bekend tijdens de raadsvergadering op donderdagavond. Lamers ziet geen toekomst in de gemeenteraad wegens 'te weinig politieke steun'. GroenLinks gaat de komende periode op zoek naar een vervanger.

In haar afscheidsspeech zegt Lamers dat de gemeente 'grote uitdagingen' te wachten staan. 'Het gaat niet goed met de lucht, de grond en het water en alles wat daar van afhankelijk is', vertelt Lamers. De wethouder heeft er geen vertrouwen in dat Voorschoten die uitdagingen zelfstandig aan kan. 'Verandering zal hoe dan ook plaats gaan vinden. Er is gebleken dat ik nu niet voldoende regie kan voeren op dit gebied.'

De fractie bedankt Lamers voor haar inzet. Op de website van de partij wordt lovend geschreven over het werk en de inzet van de wethouder: 'De fractie is trots op hetgeen wethouder Lamers voor Voorschoten heeft bereikt, en is haar grote dankbaarheid verschuldigd voor haar jarenlange betrokkenheid en grote inzet.' Lamers zat sinds 2006 in de gemeenteraad en werd in 2018 wethouder.

'Onverminderd committeren'

Nadat de wethouder haar vertrek aankondigde sprak fractievoorzitter Albert Deuzeman tot de raad. 'Het lukt deze coalitie niet de doelen van het coalitieakkoord uit te voeren', zo zegt Deuzeman. Toch weigert de partij het vertrouwen in het coalitieakkoord op te zeggen. 'GroenLinks blijft zich onverminderd committeren aan het coalitieakkoord en steunt het college.'

In de laatste maanden voor Lamers haar vertrek aankondigde zou ze steeds meer moeite hebben gehad met het vergaren van steun voor verschillende onderwerpen, waaronder klimaatmaatregelen en regionale samenwerking. Volgens Lamers zijn veranderingen 'onvermijdelijk' als Voorschoten wil inzetten op verduurzaming. 'De illusie dat Voorschoten zelfstandig kan blijven, staat een realistische koers in de weg', aldus Lamers tijdens haar afscheidsspeech. De zoektocht naar vervanging loopt.