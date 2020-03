'Vluchtelingenkinderen van Lesbos welkom in Leiden'

De gemeente Leiden heeft aangeboden om vluchtelingenkinderen die nu nog onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in provisorische kampen op de Griekse eilanden op te vangen. Dat bevestigde burgemeester Henri Lenferink (PvdA) tegenover mediapartner Sleutelstad. Het aanbod volgt op een oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children.

Volgens Lenferink (PvdA) wordt er gedacht aan zo'n 25 kinderen, maar is er door de gemeente nog geen besluit genomen over het exacte aantal. 'We zien dat dit nu hard nodig is. Het gaat om kinderen, waarvan de ouders zijn overleden of vermist zijn. Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen, ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze kinderen op een goede manier kunnen opvangen', aldus de burgemeester tegen Sleutelstad.

De drie organisaties deden hun oproep aan alle Nederlandse gemeenten. 'Ook Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije', aldus Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. Dat gemeenten vluchtelingen opnemen lijkt hen 'de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden'.

Schrijnende situatie

Griekenland probeert al langer hulp te krijgen bij de schrijnende situatie in de vluchtelingenkampen. Minister van Burgerbescherming Michalis Chrisochoidis stuurde oktober vorig jaar al een brief naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland.

Frankrijk, Finland en Portugal zegden onlangs toe om kinderen te accepteren. Ook burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen. De oproep aan de Nederlandse gemeenten is om het Duitse voorbeeld te volgen. Naast Leiden lijkt ook Den Haag bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen. Een meerderheid van de partijen in de Haagse gemeenteraad stemde hier gister voor.

