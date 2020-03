Bedrijf stuurt 70 procent personeel naar huis vanwege coronavirus

Veel medewerkers van het bedrijf Thearent in Hazerswoude-Dorp zitten voorlopig thuis. Het bedrijf werkt mee aan het opbouwen van evenementen, maar heeft door het coronavirus amper opdrachtgevers. Daarom hebben ze werktijdverkorting aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 'We hebben 70 procent van ons personeel naar huis moeten sturen', laat de directeur van het bedrijf weten.

Dat het coronavirus gevolgen heeft voor de Nederlandse economie, wordt steeds duidelijker. De vraag naar sommige producten en diensten daalt zo snel, dat bedrijven plotseling met veel minder werk zitten. 'In vier kantoordagen kregen wij zoveel afmeldingen, dat onze omzet in maart en april met 90 procent zou dalen', zegt Michel Wenzel, directeur van Thearent.

Thearent regelt gordijnen en doeken voor grote evenementen zoals beurzen en concerten, maar door het coronavirus worden internationaal veel van dit soort evenementen afgelast. Zo werd bekend dat de Autosalon van Genève niet door gaat en de Mobile World Congress in Barcelona gecanceld is. Ook bij de RAI in Amsterdam zijn meerdere evenementen afgelast. Allemaal evenementen waar Thearent zaken mee doet.

Werktijdverkorting

'We zijn een gezond bedrijf met een gezonde buffer, maar omdat er zo snel zoveel evenementen zijn afgelast, hebben wij toch werktijdverkorting aangevraagd', aldus Wenzel. Werktijdverkorting is een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Deze regeling geeft bedrijven de mogelijkheid om werknemers minder te laten werken en een WW-uitkering aan te vragen voor hun personeel.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stromen de aanvragen voor vergunningen voor werktijdverkorting binnen. Bedrijven komen in aanmerking voor deze regeling wanneer er door een bijzondere situatie minstens twintig procent minder werk is. Het coronavirus wordt door het ministerie aangemerkt als bijzondere situatie. Inmiddels is aan 168 bedrijven door heel het land werktijdverkorting gegeven. De aanvraag van 422 andere bedrijven is nog in behandeling. Cijfers voor de regio zijn bij het ministerie niet bekend.

'Niemand weet hoe lang dit gaat duren'

Thearent moet nog een week wachten voor ze te horen krijgen of ze de vergunning krijgen, maar denken dat ze voldoen aan de criteria. 'Als we de vergunning krijgen, dan worden de lonen van onze werknemers voor zes weken gecompenseerd door het UWV', zegt Wenzel. 'Daarna moeten we zien of we nog een verlenging aanvragen.'

Werktijdverkorting kan nog drie keer verlengd worden, tot maximaal 24 weken, maar toch maakt Michel Wenzel zich zorgen. 'We maken verantwoordelijke keuzes voor de lange en korte termijn en bezuinigen waar mogelijk. Niemand weet hoe lang dit gaat duren. Een paar weken kunnen we nog uitzingen, maar als het maanden duurt dan wordt het een ander verhaal.'

