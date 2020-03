Ismail zat vast voor aanslagdreiging: 'Maar het was een schreeuw om hulp'

Na het telefoongesprek was er op meerdere plekken in Den Haag extra politietoezicht | Foto: Regio15

'Als ik hulp wil, moet ik dan eerst mensen gaan vermoorden, net zoals die man in Utrecht?' Het waren woorden die Ismail uit Den Haag vorig jaar beter niet in de mond had kunnen nemen. Hij was dakloos, depressief en op zoek naar hulp. Niet veel later belde Ismail zelf al naar 112 om spijt te betuigen, maar het leverde hem tóch vier maanden cel op. Vrijdagochtend sprak het gerechtshof hem in hoger beroep alsnog vrij.

Ismail, die liever niet bij zijn achternaam genoemd wil worden, was de wanhoop nabij nadat hij in februari vorig jaar dakloos werd. Twee dagen na de tramaanslag in Utrecht, op 20 maart 2019, had hij een ambtenaar van de gemeente aan de telefoon over een daklozenuitkering. 'Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd', vertelt Ismail. 'En ja, toen werd ik op een gegeven moment boos.'

In een opwelling riep Ismail dingen, waar hij al snel spijt van had. 'Ik zei ook meteen aan de telefoon dat ik dat natuurlijk nooit zou doen. Het was een schreeuw om hulp.' Volgens hem verliep het gesprek met de gemeente daarna ook weer normaal. Ismail vertrok later die middag richting Nieuwegein om een vriendin te bezoeken. 'Maar het zat me niet lekker, dus ik heb vanuit de trein 112 gebeld om te vertellen wat ik had gezegd. En dat ik daar spijt van had.' De centralist aan de andere kant van de lijn maande hem tot rust. 'Hij zei me: meneer, maakt u zich geen zorgen.'

Ik kreeg te horen dat de politie naar me op zoek was - Ismail

Maar terwijl Ismail een paar uurtjes slaap pakte in Nieuwegein, bleek er vanuit de gemeente Den Haag toch een melding te zijn gedaan. In de stad was intussen extra politietoezicht, onder meer bij het Binnenhof en op de treinstations. 'Toen ik wakker werd zagen mijn vriendin en ik het staan bij het nieuws van Omroep West. Wéér belde ik 112 en toen kreeg ik te horen dat de politie naar me op zoek was. Er werd me verteld dat ik via de trap naar beneden moest lopen en daar werd ik door een arrestatieteam aangehouden.'

Ismail verscheen afgelopen juli voor de rechter in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging er 'een golf van angst door Nederland' na de gebeurtenissen op het 24 Oktoberplein in Utrecht, waar op 18 maart vier mensen werden doodgeschoten. Juist op dat moment gebruikte Ismail de woorden die hij niet had willen gebruiken. Hij werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf.

Vrijspraak

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vrijdag, in tegenstelling tot de Haagse rechtbank, dat Ismail moest worden vrijgesproken. Een woordvoerder bevestigde de vrijspraak vrijdag tegenover Omroep West, maar kon die beslissing nog niet motiveren. Ook de advocaat van Ismail was niet bereikbaar om te reageren.

Dat de uitspraken van Ismail op het moment dat hij ze deed juist voor extra onrust zorgden, snapt hij zelf wel. 'Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar een bedreiging is sowieso al strafbaar. En dan is het nooit het goede moment.' De vier maanden in de cel vielen Ismail zwaar, vertelt hij. 'Je ziet dat sommige mensen bedreigingen uiten en die staan na drie dagen weer op straat. In mijn ogen wordt er dus wel met twee maten gemeten.'

'Rechtvaardigheid'

Dat hij nu in hoger beroep alsnog is vrijgesproken, doet hem goed. 'Dit voelt toch wel als rechtvaardigheid. Het heeft toch aan me gevreten dat ik veroordeeld ben, terwijl ik het niet zo bedoelde. Ik heb immers niet gezegd dat ik die mevrouw of iemand anders ook echt zou gaan vermoorden. En als ik écht kwade bedoelingen had, dan had ik toch niet zelf naar 112 gebeld?'

Inmiddels heeft Ismail de hulp gehad waarop hij hoopte. 'Als je vast hebt gezeten, dan zijn er ineens subsidies en is er Bureau Nazorg. Dan krijg je de vraag: kunnen we je helpen?' Hij heeft zijn leven nu dan ook weer aardig op de rit. 'Ik huur een kamer en werk als timmerman. Dat het perfect gaat, kan ik nog niet zeggen. Maar het gaat.'

