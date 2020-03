Robin Haase zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

Robin Haase heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet in de Davis Cup. De Hagenaar won het eerste duel in de landenwedstrijd tegen Kazachstan in drie sets. Haase trok het duel met Michail Koekoesjkin op ongebruikelijke manier naar zich toe, want op matchpoint verraste de tennisser zijn tegenstander met een onderhandse service.

Nederland strijdt in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan om een plek in de Davis Cup Finals in Madrid. De 32-jarige Haase bezorgde Nederland na een zwaarbevochten overwinning het eerste punt. Tegen de nummer 91 van de wereld kwam Haase in de eerste set een break achter, maar trok hij de set toch nog naar zich toe.

In de tweede set kwam Haase opnieuw op achterstand, en deze set ging na een tiebreak naar het thuisland. In de beslissende derde set brak Haase bij een voorsprong van 4-3 door de service van de Kazak. Het kostte de Hagenaar flink wat moeite om de partij vervolgens uit te serveren, maar zijn onderhandse service gaf uiteindelijk de doorslag.

Goede overwinning

Haase was na afloop blij met zijn eerste overwinning op Koekoesjkin. 'Michail is een goede speler, maar vooral in de Davis Cup is hij bijzonder sterk. Dit is dan ook een goede overwinning voor me. Zeker omdat ik nog nooit van hem had gewonnen.'

De confrontatie met Kazachstan gaat vrijdag verder met het duel van Tallon Griekspoor tegen Alexander Boeblik. Zaterdag volgen nog twee enkelspelen en een dubbelspel. Het land dat als eerste drie partijen wint gaat naar de finale in Madrid.

