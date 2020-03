Eerste besmettingen coronavirus in Den Haag

Een tiener en een veertiger uit Den Haag zijn positief getest met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de GGD Haaglanden. De bevestigde besmettingen zijn donderdagavond vastgesteld na laboratoriumonderzoek. In totaal zijn er nu zes besmettingen met het virus in onze regio.

Beide personen zijn onlangs teruggekeerd van een vakantie in Noord-Italië. Er is geen relatie tussen de twee personen. De GGD Haaglanden gaat ervan uit dat het aannemelijk is dat zij het virus daar hebben opgelopen. Zij zitten allebei met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, maar zijn aan de beterende hand.

GGD Haaglanden is direct een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de twee personen tijdens de besmettelijke periode contact hebben gehad. Deze mensen worden door de GGD benaderd. Zij moeten tijdens de incubatietijd van veertien dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het virus.