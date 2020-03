'Fatale steekpartij Lekkerkerker Wesley was zelfverdediging'

De steekpartij in Rotterdam, waarbij de 20-jarige Wesley uit Lekkerkerk vorig jaar overleed, was zelfverdediging. Dat heeft de advocaat van de verdachte vrijdag tijdens een pro-formazitting gezegd.

De 21-jarige verdachte heeft bekend dat hij het slachtoffer in september op metrostation Capelsebrug heeft gestoken. De Lekkerkerker kwam hierbij om het leven. Advocaat Kekik betoogde dat er sprake was van zelfverdediging. 'Mijn cliënt liep met oordopjes in, haalde het slachtoffer in en die wilde hem weer inhalen. Ze checkten beiden in, gingen tegelijk door de poortjes en toen kwam Wesley met zijn voorhoofd tegen dat van Guillian staan. Daarna gaf hij hem een vuistslag.'

De advocaat weet niet wat de aanleiding voor de ruzie was, meldt RTV Rijnmond. 'Misschien raakten ze elkaar op de roltrap. Ze kenden elkaar niet.' Op beelden van de beveiligingscamera's is te zien hoe de verdachte een mes pakt, een keer steekt en wegloopt. 'Hij stond vlak bij het spoor en voelde zich in het nauw gedreven', zei de advocaat vrijdag. 'Hij hoorde het slachtoffer ook zeggen "mijn hoofd is heet". Mijn cliënt kent de rapcultuur waarin dit betekent dat je tot moes wordt geslagen.'

Jeugdstrafrecht

De rechtszaak is op 19 juni. Tot die tijd blijft de 21-jarige Rotterdammer in voorarrest vastzitten. Tijdens de rechtszaak moet worden besloten of de verdachte berecht zal worden als volwassene of als minderjarige. Een psycholoog en een psychiater adviseren het jeugdstrafrecht toe te passen. De reclassering pleit voor het volwassenenstrafrecht. Ook het Openbaar Ministerie (OM) heeft al aangegeven de verdachte mentaal als meerderjarige te zien.

Mocht de rechter besluiten de verdachte als minderjarige te berechten, dan is de maximale straf die de Rotterdammer kan krijgen een gevangenisstraf van twee jaar. Wel kan de rechter een aanvullende tbs-maatregel opleggen.