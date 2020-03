Miljoenentekort gemeente Alphen op huishoudelijke hulp en zorgondersteuning

Het tekort om huishoudelijke hulp en zorgondersteuning te financieren loopt volgend jaar voor de gemeente Alphen aan den Rijn op naar 4,3 miljoen euro. Wethouder Han de Jager heeft bekend gemaakt dat in 2024 het tekort zelfs 10,3 miljoen euro is, meldt mediapartner Studio Alphen.

De Jager noemt de toenemende vergrijzing als belangrijke oorzaak voor het miljoenentekort. Het aantal 75-plussers in de gemeente Alphen stijgt in de komende vier jaar naar verwachting met zo'n 20 procent. Het is rijksbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, waardoor de gemeente extra zorgkosten draagt voor bijvoorbeeld de aanschaf van rolstoelen en het geschikt maken van woningen voor ouderen.

Verder zijn meer mensen gebruik gaan maken van Wmo-voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals huishoudelijke hulp. Dat komt volgens De Jager doordat het sinds vorig jaar aantrekkelijker is om een zorgaanvraag te doen, omdat alle inwoners tegenwoordig één vast bedrag van 19 euro per maand betalen. Daarvoor betaalden ouderen een tarief dat afhankelijk van hun inkomen was.

Tarieven omhoog

Dat Alphen vergrijst en dat de vraag voor thuishulp zou toenemen dankzij de nieuwe aantrekkelijke regeling, is al jaren bekend. Het probleem komt nu aan het licht doordat de contracten met de zorgaanbieders per 1 januari 2021 aflopen. En dus is dit het moment om alle zorguitgaven opnieuw onder de loep te nemen.

'We moeten rekening houden met indexeringen, de tarieven en salarissen in de zorg zijn omhoog gegaan. Dus voordat we gaan aanbesteden moet je een poging wagen om te berekenen wat het gaat kosten en welke kwaliteit we willen. Op basis daarvan zijn we tot de conclusie gekomen dat we fors meer willen uitgeven', aldus De Jager.

Preventie

Het benodigde geld moet uit de algemene reserves van de gemeente Alphen komen, stelt wethouder De Jager voor. Donderdagavond werd tijdens de commissievergadering duidelijk dat de gemeenteraad nagenoeg unaniem zal instemmen.

Een deel van het extra geld wil De Jager steken in preventie. Volgens de wethouder zorgen voorlichting over een gezonde leefstijl op lange termijn voor lagere zorgkosten.