Malone wordt gemist bij tobbend ADO: 'Hoop er na interlandbreak weer te zijn'

Het degradatiespook toont zich angstaanjagender dan ooit dit voetbalseizoen in Den Haag. Met nog negen wedstrijden te gaan staat ADO op de onheilspellende voorlaatste plaats en zaterdag wacht uitgerekend het sterke AZ. Ondertussen is coach Alan Pardew nog altijd op zoek naar een winnende opstelling, maar de tijd van puzzelen is voorbij.

Dion Malone is er in Alkmaar tegen de gedeeld koploper van de eredivisie niet bij. De 31-jarige middenvelder denkt nog drie weken nodig hebben om te herstellen van zijn hamstringblessure, zegt hij vrijdag in TV West Sport. 'Ik hoop er na de interlandbreak weer te zijn.'

Malone had voor zijn blessure -twee weken geleden opgelopen in het duel met Heerenveen (2-2)-, onder trainer Alan Pardew steevast een basisplaats. Hij is een uitzondering, want de opstelling van ADO Den Haag is een wekelijkse wirwar van wisselende spelers.

'Natuurlijk willen we meer vastigheid'

'Voor mij persoonlijk maken de vele wisselingen in het team niet uit. Maar natuurlijk willen we meer vastigheid. We hebben sinds de nieuwe trainer er is nog niet aan een goed systeem kunnen werken. We hebben wel op een aantal zaken specifiek getraind, maar het komt er in de wedstrijden nog niet uit. Ik denk ook niet dat de tegengoals te maken hebben met de steeds veranderende opstelling', vervolgt Malone. 'Het is natuurlijk wel verrassend dat er zoveel nieuwe spelers in de winterstop kwamen. Dat gebeurt zelden bij een club. En ja, het klopt dat er weinig tijd is om ze in te passen in het elftal. Dan kun je achteraf zeggen dat het met spelers uit de Nederlandse competitie wellicht makkelijker was gegaan. Misschien hadden we dat als club moeten doen, maar het is nu niet anders.'

Malone praat in TV West Sport ook over de kritiek op trainer Alan Pardew en over zijn toekomst nu zijn contract bij ADO na dit seizoen afloopt. 'Ik heb nog niemand gesproken bij ADO over mijn contract maar sta uiteraard er voor open om te praten met de club. Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt, het hoeft niet per se een financiële klapper te zijn.'