Rijnsburgse Boys-speler Max Hudepohl geniet van ieder moment op het veld

'Het was maar een paar minuutjes', zegt Hudepohl lachend. 'Daar bouw ik geen ritme mee op, maar het was het heel fijn om weer mee te doen.’ 403 dagen blessureleed met een in eerste instantie onverklaarbare blessure. 'Mijn knie schoot te pas en te onpas op slot en in eerste instantie voetbalde ik gewoon door. Niemand wist precies wat er aan de hand was. Maar later bleek dat ik geopereerd moest worden.'

Na de operatie in juli volgde een lange periode van revalideren. In de winterstop tijdens het trainingskamp in Madrid maakte Hudepohl eindelijk weer minuten op het veld. 'Sponsoren omschreven het als een jong hert dat werd losgelaten.' Het was een moment van opluchting voor de 23-jarige Hudepohl.

'Probeer me te laten zien'

Wanneer hij zijn opwachting kan maken in de basisopstelling van de Rijnsburgers is nog niet bekend. ‘Ik probeer me iedere training te laten zien. Natuurlijk hangt het ook af van de trainer. Maar voorlopig geniet ik van ieder moment dat ik op het veld kan staan.'