Tom Beugelsdijk tegen AZ terug in de basis bij ADO Den Haag

Er komen cruciale weken aan voor ADO Den Haag. Met nog negen wedstrijden te gaan moet de ploeg van trainer Alan Pardew zien weg te komen van de zeventiende plaats in de Eredivisie. 'We spelen verdedigend gezien de laatste weken steeds beter, maar AZ kan ons zomaar aan de kant zetten. Qua tactiek is alles voor ons mogelijk, we moeten blijven veranderen om te gaan winnen. Zoals Einstein zei: als je hetzelfde blijft doen en een ander resultaat verwacht, dan ben je gek,' aldus Pardew.

In de twee maanden dat Alan Pardew bij ADO aan het roer staat, heeft hij slechts éénmaal twee weken achter elkaar dezelfde spelers opgesteld. 'We blijven zoeken, totdat we een winnende formatie gevonden hebben'. Als hem gevraagd wordt of hij met vijf verdedigers gaat spelen tegen AZ, zegt hij dat hij niets uitsluit.

AZ kan ons zomaar aan de kant zetten, daar is geen twijfel over. Met de kwaliteit van Stengs en ook Koopmeiners, die een groot bereik heeft, is het heel moeilijk om je verdediging dan op de juiste hoogte te hebben staan.'

Vermoedelijke opstelling

Tom Beugelsdijk werd afgelopen week vader en keert tegen AZ terug in de basis. Hij vervangt Shaquille Pinas, die geschorst is door de rode kaart (twee keer geel) die hij pakte tegen Heracles Almelo. Het is de eerste basisplaats voor Beugelsdijk sinds lange tijd. Voor de winterstop, in het thuisduel tegen FC Groningen, brak hij zijn pols op meerdere plaatsen.

Vorig seizoen won ADO in Alkmaar met 2-3 van AZ. Falkenburg scoorde twee keer met zijn hoofd en Becker maakte ver in de blessuretijd de winnende treffer.

