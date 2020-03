Meer ruimte, minder wind: Den Haag versoepelt regels voor terrassen

Lekker uit de wind een drankje doen op een terras in Den Haag? Dat wordt, als het aan de gemeente ligt, makkelijker gemaakt. Op dit moment is het nog verboden om een afscheiding te hebben die parallel aan de gevel van een kroeg of koffietent staat. Die regel wordt losgelaten. Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers en terrasbezoekers de behoefte hebben aan beschutting tegen de wind.

'Zo kunnen ondernemers straks meer stoeltjes en tafeltjes neerzetten en wordt het voor bezoekers gezelliger. Bovendien waait het schuim minder snel je cappuccino af, doordat terrassen beter beschut kunnen worden tegen de soms gure wind van zee', aldus de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Buitenruimte) in een verklaring.

De gemeente stelt wel een paar eisen aan die schotten. Ze moeten volledig transparant zijn, mogen maximaal de helft van de breedte van het terras beslaan en maximaal anderhalve meter hoog zijn. Voor schotten die haaks op het terras staan, gelden net iets andere voorschriften. Die mogen 1,80 meter hoog zijn en mogen tot één meter ondoorzichtig zijn. De nieuwe regels worden na vier jaar onderzocht. Dan wordt bekeken of ze niet bijten met het uitgangspunt van de gemeente dat terrassen een openbaar karakter moeten hebben.

Ongewenste beperkingen

Bredemeijer wil ook een andere regel loslaten, schrijft hij aan de gemeenteraad. Nu is het nog zo dat terrassen altijd recht voor de eigen gevel van de ondernemer moeten staan. Dat werkt in principe goed. Maar, vindt hij, het leidt tot op sommige plekken tot 'ongewenste beperkingen voor ondernemers'. Het gaat daarbij vooral om pleinen en op hoeken van straten. Onder strikte voorwaarden mag er straks op sommige plekken van worden afgeweken.

Ook voor de grote pleinen in de stad met veel terrassen worden de bestaande regels aangepast. De tafeltjes en stoeltjes zijn belangrijk voor de sfeer op Plein, Plaats, Grote Markt, Anna Paulownaplein, Kurhausplein, Driehoekjes, Visbanken, Rabbijn Maarssenplein en de Stationsweg vlak voor Hollands Spoor. Ze dragen bij aan 'uitstraling en levendigheid', aldus de wethouder. 'Ze zijn ook beeldbepalend en belangrijk voor de aantrekkingskracht van de stad. Dat is goed en dat willen we ook zo houden.'

Lege plekken

Daarom wil hij voorkomen dat er op deze pleinen lege plekken ontstaan; de toegestane terrasruimte moet er 'optimaal worden benut'. Bredemeijer: 'Het ontstaan van ‘gaten’ op de terraslocaties leidt tot vermindering van de uitstraling van een terrasplein.' Daarom mag op deze pleinen een ondernemer ook een terras exploiteren dat niet rechtstreeks voor zijn of haar zaak is. De vergunningen daarvoor wordt wel per jaar verleend.

Bij de gemeente kwamen ook veel aanvragen binnen om meer terrassen mogelijk te maken op het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier. Dat gaat niet gebeuren, als het aan Bredemeijer ligt. Dit omdat het een 'veelzijdiger karakter heeft dan alleen horeca'. De wethouder: 'Ook buurtfeesten, speelmogelijkheden, een weekmarkten diverse andere activiteiten hebben er in dit dichtbevolkte deel van de stad een plek. Het college is daarom ervan overtuigd dat aan gerechtvaardigde wensen uit de buurt tegemoetgekomen wordt door geen ruimte te geven aan verdere uitbreiding van terrassen op dit plein.'

Parkeerplaatsen

Nieuwe regels gaan ook gelden voor terrassen op parkeerplaatsen. Afgelopen twee jaar is hiermee al geëxperimenteerd in acht straten. Tijdens die proef bleek dat alleen in de Prinsestraat, Reinkenstraat, het Zeeheldenkwartier, Dunne Bierkade en Fahrenheitstraat een duidelijk draagvlak was in de buurt. Daar mogen ook in de toekomst in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober parkeerplaatsen worden weggesnoept om er terrassen neer te zetten. Op de Hooikade, Gedempte Burgwal en in de Vruchtenbuurt is onvoldoende draagvlak. Daar worden geen terrassen meer toegestaan op parkeerplaatsen.

Als er de komende jaren nieuwe aanvragen voor terrassen op parkeerplaatsen in winkelstraten worden ingediend, gaat de gemeente kijken hoe het staat met de parkeerdruk. Als die negentig procent of hoger is, komt er geen toestemming. Daar kan alleen van worden afgeweken als in de buurt meer dan de helft van de bewoners vóór is.

Positief

Uit een onderzoek onder ondernemers en bewoners blijkt dat Hagenaars in het algemeen positief over terrassen zijn. Als voordelen wordt vaak 'sfeer' en 'gezelligheid' genoemd. Wel zijn bewoners ook nog wat punten die beter kunnen. Zo vinden mensen dat ze er soms last van hebben als ze over het trottoir lopen. Ook wordt geklaagd over geluidsoverlast.

Daarom, zegt wethouder Bredemeijer, 'moet scherp worden toegezien op de naleving van de regels en moeten ondernemers worden aangesproken op slordige, onverzorgde en afgesloten terrassen'. Verder wil hij dat wordt gehandhaafd als ondernemers geen rekening houden met bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ruimte om te lopen.