'Geen reden om CPC-loop af te gelasten'

De organisatie van de NN CPC Loop gaat ervan uit dat het evenement komende zondag in Den Haag gewoon doorgaat. Op dit moment ziet het geen reden om de jaarlijkse loop af te gelasten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Daarbij volgt de organisatie de actuele updates en adviezen over het coronavirus van de RIVM, GGD en GHOR Haaglanden.

Ook premier Rutte zei na afloop van de ministerraad dat hij geen aanleiding ziet om nationale evenementen af te gelasten. 'Utrecht Centraal en Schiphol zijn permanente nationale evenementen, die gaan we ook niet sluiten. Met het afgelasten van een paar evenementen ben je er bovendien niet.' Wel heeft hij begrip als gemeenten zelf anders besluiten.

Zo heeft de gemeente Sittard vrijdag de uitgestelde carnavalsoptocht komende zondag alsnog afgeblazen. Volgens de organisatie regent het afmeldingen, vooral uit angst voor het coronavirus. Eerder werd ook al bekend dat de marathons in Rome (20 maart) en Parijs (5 april) zijn uitgesteld tot in het najaar.

Onder controle

Volgens viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum is daar in Nederland (nog) geen aanleiding toe: 'Bijna alle bevestigde besmettingen zijn te herleiden tot Noord-Italië. De situatie in Nederland is nog onder controle. We zitten nog in de eerste fase, die van containment, inperken.'

Hij benadrukt daarbij herhaaldelijk dat dat een groot verschil is met de situatie in bijvoorbeeld Italië. Daar is het in 'heel veel gevallen' niet duidelijk wat de bron van de besmettingen is. 'En dan zijn er drastische maatregelen nodig, zoals het afgelasten van evenementen en het tijdelijk sluiten van scholen, om een verdere uitbraak te voorkomen.'

Matigingsfase

Dit wordt ook wel de zogenoemde matigingsfase genoemd. Kroes: 'Maar in dat stadium zijn we nog niet. De uitbraak in Nederland is te herleiden tot de 'epidemie' in Noord-Italië. We kunnen het virus hier nog volgen.'

Kroes is hoopvol gestemd als hij kijkt naar de situatie in China, want daar lijkt het erop dat ze het coronavirus onder controle hebben. Hij kijkt dan ook met spanning toe of dat in Italië nu ook lukt. 'Daar worden nu heel veel mensen getest. Het is heel spannend of het lukt om verdere uitbreiding te voorkomen.'

