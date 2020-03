Scheveninger moet boete betalen voor mishandelen persfotograaf

Op 29 december was er een barbecue voor de inwoners van Scheveningen georganiseerd op het Doctor de Visserplein. De man, die als buurtvader wordt gezien, liep er rond om het feestje in goede banen te leiden. 'De spanning was toen hoog opgelopen in de buurt', vertelde hij vrijdag bij de politierechter. Hij bekende dat hij ook 'goed pissig' was omdat de nieuwjaarsvuren op het strand waren afgelast.

Nadat de politie het plein omstreeks middernacht had ontruimd, kreeg de buurvader ruzie met twee fotografen van nieuwssite Regio15. Een van hen zou hem 'provocerend' uitgelachen hebben. Daarop begon de verdachte de mannen uit te schelden in plat Haags.

'Puur tokkiegedrag'

Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem er vrijdag van dat hij de twee fotografen ook mishandeld zou hebben. 'Hij heeft ze fysiek én verbaal aangevallen', zei de officier van justitie. De aanklaagster eiste een werkstraf van zestig uur. Persfotografen moeten hun werk kunnen doen zonder dat ze met geweld geconfronteerd worden, vond ze.

De Scheveninger ontkende tijdens de zitting beide mishandelingen. Hij had een van de mannen wel een duw gegeven en daarbij had hij schoppende bewegingen gemaakt, maar niemand geraakt. De rechter vond bewezen dat één van de fotografen wel een klap van hem had gekregen. 'Dit was puur tokkiegedrag. Het was niet goed, zeker niet voor een buurtvader.'

Smartengeld bovenop boete

De 51-jarige man heeft een nacht vastgezeten voor het incident met de fotograaf. Ook moest hij tijdens oud en nieuw van de politie binnen blijven. De rechter veroordeelt de man ook nog tot betaling van 350 euro smartengeld aan de geraakte persfotograaf, bovenop de geldboete van 500 euro.