Alan Pardew vindt de trainingsfaciliteiten bij ADO Den Haag niet ideaal

‘Het is onhandig dat we maar op één veld kunnen trainen’, zegt ADO Den Haag-trainer Alan Pardew, doelend op de omstandigheden in het Cars Jeans Stadion. ‘We zijn al uitgeweken naar het Zuiderpark, maar het gras was daar niet goed genoeg.’

In januari maakte algemeen directeur Mohammed Hamdi op de nieuwjaarsreceptie van de club bekend dat er vaker getraind zou worden op De Aftrap, het jeugdcomplex van ADO Den Haag. Dit was een wens van Alan Pardew om zo van meerdere velden gebruik te kunnen maken. Een plan waar de coach inmiddels van is afgeweken.

‘Trainen in het Zuiderpark was te chaotisch. Er lopen veel verschillende teams rond, de tijden zijn onregelmatig en bovendien is het veld niet goed genoeg.’ Pardew heeft het wijzigen van de trainingslocatie met Hamdi besproken en hoopt dat de faciliteiten verbeteren. ‘Ik denk dat het trainingsveld over een paar weken goed genoeg is voor het eerste elftal.’

Nederlandse aanvalsspel

Op de persconferentie van afgelopen vrijdag vertelde Alan Pardew over de verschillen tussen het Engelse en Nederlandse voetbal. Pardew geeft aan te houden van de aanvallende intenties van de Nederlandse clubs. ‘Het maakt niet uit waar een team op de ranglijst staat, er wordt aanvallend voetbal gespeeld. Ik hou van die dapperheid in de eredivisie.’

Vanavond speelt ADO Den Haag tegen titelkandidaat AZ. Om half 7 wordt er afgetrapt in het AFAS Stadion en de wedstrijd is live te volgen via Radio West (89.3 fm).

