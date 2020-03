Katwijk te sterk in kraker tegen IJsselmeervogels; Rijnsburg walst over GVVV heen

IJsselmeervogels en Katwijk speelden bij vlagen verzorgd voetbal, maar wisten in de eerste helft geen grote kansen te creëren. Al snel na rust kreeg aanvoerder Robbert Susan dé kans op de 0-1. Marouane Afaker werd onderuit geschoffeld door de doelman van 'de Vogels', waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Susan schoof de bal in de hoek en zette zo de 0-1 op het scorebord.

IJsselmeervogels ging na dat doelpunt aanvallend wisselen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Ahmed El Azzouti was dicht bij de 1-1, maar doelman Ricardo Kieboom hield zijn doel schoon. Na 77 minuten knalde Joey Jongman snoeihard de 0-2 achter de touwen. Van buiten de zestien schoot hij de bal diagonaal raak. Afaker deed ook nog een duit in het zakje en maakte er vlak voor tijd 0-3 van.

Rijnsburgse Boys maatje te groot voor GVVV

Een waar doelpuntenspektakel was de eerste editie tussen Rijnsburgse Boys en GVVV eerder dit seizoen en ook zaterdag konden de doelpunten niet op. In een enerverende wedstrijd wonnen 'de Uien' met 6-2 van de Veenendalers.

Joel Tillema opende na een handsbal van Philip Thies vanaf de elfmeterstip de score, waarna Jeroen Spruijt er 2-0 van maakte. Ook Furhgill Zeldenrust en de jarige Dani van der Moot wisten het net te vinden, waarna Jeremy de Graaf namens de bezoekers uit Veenendaal iets terugdeed: 4-1.

Ook na rust vloog de bal al snel tegen de touwen. De Graaf maakte namens GVVV zijn tweede van de middag, waardoor de spanning terug was in de wedstrijd. Toen de Rijnsburgers op 5-2 wisten komen, was de wedstrijd gespeeld. Max Hudepohl zette de 6-2 nog op het bord.

Scheveningen verrast titelkandidaat AFC

Scheveningen heeft met een 1-0 overwinning op AFC voor een stunt van jewelste gezorgd. Chovanie Amatkarijo maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Op Sportpark Houtrust ontvingen 'de Schollekoppen' de tweede divisie-kampioen van vorig seizoen. Met pijn en moeite stopte de thuisploeg de Amsterdamse aanvallers, die er in de eerste helft niet doorheen wisten te komen.

Ook in de tweede helft hield Scheveningen stand en wist het zelfs de 1-0 te maken. Ogidi Nwankwo stuitte eerst nog op de doelman van AFC, maar uit de rebound was het Amatkarijo die de 1-0 binnenschoot. Raily Ignacio was namens AFC met een pegel nog dicht bij de gelijkmaker.

Noordwijk gelijk tegen titelkandidaat HHC

Noordwijk heeft zaterdag knap een punt gepakt tegen HHC Hardenberg. In Overijssel wist de ploeg met 2-2 gelijk te spelen.

Het meeste spektakel gebeurde voor rust. Al na vier minuten schoot Emiel Wendt de bal via de paal achter de doelman en zette daarmee de Noordwijkers op een 0-1 voorsprong. Nog geen vijf minuten later was het ook aan de andere kant raak. Vanaf de penaltystip maakte Rob van der Leij er 1-1.

Door een doelpunt in de kluts van spits Nick van Staveren ging Noordwijk met een voorsprong de rust in. Na de thee wist het deze voorsprong niet vast te houden, waardoor de Noordwijkers uiteindelijk met een punt naar huis keerden.

Quick Boys onderuit tegen Spakenburg

Spakenburg was zaterdag met 1-0 te sterk voor Quick Boys. Op een winderig Nieuw-Zuid maakte Vince Gino Dekker uit een penalty het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na een overtreding van Mohamed Mahmoed legde de scheidsrechter de bal op de stip. Dekker bleef rustig en zorgde met zijn doelpunt voor de Spakenburgse overwinning.

Scoreverloop IJsselmeervogels – Katwijk: 0-3 (0-0)

0-1 Susan

0-2 Jongman

0-3 Afaker

Scoreverloop Rijnsburgse Boys – GVVV: 6-2 (4-1)

1-0 Tillema

2-0 Spruijt

3-0 Zeldenrust

4-0 Van der Moot

4-1 De Graaf

4-2 De Graaf

5-2 Zeldenrust

6-2 Hudepohl

Scoreverloop SVV Scheveningen – AFC: 1-0 (0-0)

1-0 Amatkarijo

Scoreverloop HHC Hardenberg – Noordwijk: 2-2 (1-2)

0-1 Wendt

1-1 Van der Leij

1-2 Van Staveren

2-2 Van der Leij

Scoreverloop Quick Boys – Spakenburg: 0-1 (0-0)

0-1 Dekker

