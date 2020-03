VVSB wint verrassend in Zeeland, Ter Leede en Lisse verliezen

VVSB heeft de uitwedstrijd tegen GOES met 1-2 gewonnen. De Zeeuwen waren al zeven wedstrijden ongeslagen en deden volop mee in de strijd om de tweede periodetitel. FC Lisse ging onderuit tegen DOVO. De ploeg uit Veenendaal won in eigen huis met 3-1. Ook Ter Leede bleef met lege handen achter. De amateurs van Ajax waren met 0-1 te sterk in Sassenheim.

VVSB kwam na een kwartier spelen op voorsprong door Bart Steltenpool. GOES-keeper Brian Meulmeester kon in eerste instantie nog redden op een poging van Felitciano Zschusschen, maar zag daarna Steltenpool de rebound binnenschieten.

Twee minuten later werd de marge zelfs verdubbeld. Balverlies van de Zeeuwen werd afgestraft door Danny Bakker. De 0-2 van de middenvelder was tevens de ruststand. Die had groter kunnen zijn als met name Steltenpool zijn vizier scherper had gesteld.

In de tweede helft scoorde GOES nog wel de aansluitingstreffer. Die viel 25 minuten voor tijd. In het restant van de wedstrijd had Steve Schalkwijk nog wel de gelijkmaker op zijn schoen. Hij schoot echter voorlangs waardoor de drie punten meegingen naar Noordwijkerhout.

Ter Leede slikt nederlaag in eigen huis

Ter Leede leek na een kwartier voetballen op voorsprong te komen op de Roodemolen. Een doelpunt Joey van den Berg werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk gingen beide ploegen met de brilstand rusten.

Na rust bleek de ploeg uit de hoofdstad de meest gelukkige. In de 64ste minuut scoorde Marijn Sterk voor de Amsterdammers. Door de nederlaag springt VVSB over Ter Leede op de ranglijst.

Lisse onderuit in Veenendaal

Om aanspraak te maken op de nacompetitie moest Lisse winnen van DOVO. De Bollenstreekbewoners kwamen van een koude kermis thuis. Wel kwam de ploeg van Robbert de Ruiter vlak voor de thee op voorsprong. Kubilay Köylü werd vrijgespeeld en scoorde door middel van een mooi lobje.

Na de rust rechtte de Veenendalers de rug. Tom Menting schoot binnen enkele minuten een afvallende bal uit een corner van een meter of 25 in de kruising. Die gelijkmaker was de opmaat naar meer. Roy Bakkenes maakte in de tiende minuut na rust al de 2-1.

Uiteindelijk was het slotakkoord voor Kevin Schmidt. De DOVO-speler schoot hard binnen waardoor de club drie belangrijke punten pakt in de strijd tegen degradatie.

Scoreverloop GOES - VVSB: 1-2 (0-2)

0-1 Steltenpool

0-2 Bakker

1-2 Nguyen

Scoreverloop DOVO - FC Lisse: 3-1 (0-1)

0-1 Köylü

1-1 Menting

2-1 Bakkenes

3-1 Schmidt

Scoreverloop Ter Leede - Ajax: 0-1 (0-0)

0-1 Sterk

