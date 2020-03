Wethouder: 'daklozenopvang Zilverstraat niet heropend'

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) is niet van plan daklozenopvang Zilverstraat te heropenen. Ondanks dat Den Haag op dit moment een tekort van tientallen nachtopvangplekken voor dak- en thuislozen heeft. In het politieke radioprogramma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM zei hij: ''Nee, dat is geen optie, omdat ik niet terug wil naar de gevangenkampen.''

De hulporganisatie voor daklozen, Straatpastoraat Den Haag, riep de gemeente deze week op de bedden die beschikbaar zijn voor de koudeopvang permanent te gebruiken om daklozen op te vangen. Nu worden deze bedden alleen gebruikt als het vriest. Terwijl er tientallen mensen op straat leven, in afwachting van een plek in de opvang. ''De bedden zijn er, maar die worden nu niet gebruikt. Dat vinden wij vreemd'', vertelde Klaas Koffeman van het pastoraat aan Omroep West.

Noodsituatie

Volgens de straatpastor zou de gemeente toch weer gebruik moeten gaan maken van deze opvangplek die vorig jaar is gesloten. Dat gebeurde omdat de locatie van de gemeente een onvoldoende kreeg. ''Het was terecht dat de Zilverstraat niet meer werd gebruikt, want deze voldeed niet aan de eisen. Maar er is nu sprake van een noodsituatie, waarbij mensen moeten kiezen tussen overnachten op zo’n plek of op straat. Dus waarom zou je die opvang nu niet gebruiken?''

Wethouder Van Alphen wil daar niet in mee. ''We zijn hard aan het praten over 24-uursopvang in de winterperiode. Dat betekent dat we goed gaan kijken: hoe zorgen we ervoor dat de begeleiding daar in orde is? Hoe zorgen we ervoor dat er een kwalitatief goed pand is om dit op te lossen? We zijn er hartstikke hard mee bezig om die noodsituatie op een structurele en een kwalitatief hoogstaande manier op te lossen.''

Niet zomaar een schuur open

De Zilverstraat openen, is volgens de wethouder dus geen optie: ''Niet zomaar even een schuur opengooien en zeggen: 'Je kan daar in het hooi liggen.' Dat doen we niet.''