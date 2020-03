'ADO, bedankt!' AZ zegt dankjewel voor Haagse gastvrijheid in video

Voorafgaand aan de wedstrijd AZ - ADO Den Haag heeft de thuisploeg de stad Den Haag en specifiek ADO bedankt voor de gastvrijheid. In een filmpje worden de hoogtepunten van de Alkmaarders in het Cars Jeans Stadion getoond en vertellen fans over het warme gebaar van ADO. Toen het dak van het eigen stadion was ingestort, kon de ploeg uit Noord-Holland gebruik maken van het Cars Jeans Stadion.

Het verblijf in de residentie heeft de club uit Alkmaar geen windeieren gelegd. Na de wedstrijden in Den Haag stonden de Alkmaarders tweede in de eredivisie en overwinterde de ploeg Europees. De laatste wedstrijd van AZ in het Cars Jeans Stadion was op 1 december.

De restanten van het ingestorte dak zijn inmiddels opgeruimd maar er is nog geen nieuw dak geplaatst. Dat gebeurt waarschijnlijk komende zomer.

Gratis naar binnen

Om de fans van ADO te bedanken mogen ze zaterdag gratis naar binnen. De supportersvereniging van AZ en de fans die zich hebben verenigd in Victoria Alkmaar ontvangen de fans uit Den Haag met een drankje en een hapje.

Om half 7 wordt er afgetrapt in het AFAS Stadion en de wedstrijd is live te volgen via Radio West (89.3 fm).

