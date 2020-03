Schaatser Roest pakt voor eerste keer wereldbeker

Het is de eerste keer in de carrière van Patrick Roest dat hij de wereldbeker op de lange afstanden verovert I Foto: OrangePictures

Patrick Roest heeft voor de eerste keer in zijn carrière de wereldbeker op de lange afstanden veroverd. De 24-jarige schaatser uit Lekkerkerk bleef op de 5000 meter in een persoonlijk gevecht met zijn naaste belager Danila Semerikov fier overeind. In een goed opgebouwde rit reed hij in het tweede deel gestaag weg bij de Rus. Roest finishte in een tijd van 6.11,15.

In de resterende twee ritten kon onder anderen wereldkampioen en wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen namens Canada daar niet meer aan tippen. Voor Roest was het zijn vierde wereldbekerzege dit seizoen op de 5000 meter. In Nagano in december ontbrak hij en toen won Semerikov.

Roest pakte tevens goud op de 10.000 meter tijdens de wereldbeker in Kazachstan. Met zijn afsluitende triomf in Thialf bleef hij dit seizoen ongeslagen op de lange afstanden in de wereldbeker.

Zondag nog in actie

Roest faalde bij de WK afstanden vorige maand in Salt Lake City nog op alle fronten. Met zijn derde opeenvolgende wereldtitel allround vorig weekeinde in Hamar sloeg hij al hard terug.

Roest verdiende met zijn triomf in Thialf een bedrag van 20.000 dollar: 15.000 voor de eindzege in het wereldbekerklassement en 5000 voor de ritzege in de finale. Hij komt zondag ook nog in actie op de 1500 meter.

Goud voor Jutta Leerdam bij wereldbekerfinale op 1000 meter.

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen goud gewonnen op de 1000 meter. De 21-jarige sprintster zegevierde met een tijd van 1.13,69. Het is de eerste medaille ooit voor de 's-Gravenzandse in het wereldbekercircuit.

De Amerikaanse Brittany Bowe kon in de laatste rit niet onder de leidende tijd van de Westlandse duiken en eindigde in 1.13,98 als tweede. De Japanse Miho Takagi pakte brons met 1.13,99.

Vijfde bij WK

Leerdam veroverde eerder dit seizoen achtereenvolgens de Nederlandse titel, de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. Bij de WK sprint vorig weekeinde in Hamar, gewonnen door Takagi, eindigde ze als vijfde.

Bowe won het wereldbekerklassement op de 1000 meter voor de vierde keer. Leerdam steeg van de negende naar de vierde plek. Ze verdiende zaterdag in Thialf in totaal een bedrag van 10.000 dollar.

Doelen voor volgend seizoen

Leerdam kan haar geluk niet op na haar wereldbekerprimeur. 'Een heel mooie afsluiting van mijn seizoen, super gewoon', sprak ze stralend. 'Ik heb bewezen dat ik een waardige wereldkampioene ben en geen eendagsvlieg. Natuurlijk voelde ik ook vermoeidheid na zo'n lang seizoen, maar daar wilde ik niet aan toegeven. Dat wilde ik niet als excuus gebruiken. Ik heb niet voor niets de hele zomer hard getraind. Dan laat je niet je laatste race van het seizoen lopen. De tijd om nu echt goed uit te rusten, is lang genoeg.'

De zelfkritische Leerdam had, zoals wel vaker dit successeizoen, nog genoeg aan te merken op haar race. 'Het was een alles-of-niets rit waar best nog wel wat aan mankeerde. Ik had een grote misser in de eerste bocht, maar opende toch sneller dan ooit in Thialf. Ook mijn laatste bocht liep niet lekker. Mede daardoor miste ik het baanrecord. Daar baalde ik nog wel even van, maar aan de andere kant, ik heb dit seizoen al genoeg gewonnen. Ik moet voor het volgende seizoen ook nog wat doelen overhouden.'

