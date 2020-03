Zwemmer Kamminga verbreekt eigen record op de 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de Antwerp Diamond Race zijn eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag flink aangescherpt. De 24-jarige Katwijker noteerde in België een tijd van 58,43 en was daarmee 0,18 sneller dan zijn oude record.

Begin dit jaar kwam Kamminga bij de FINA Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen tot 58,61. Eerder op de dag had Kamminga het record in de series al aangescherpt tot 58,52.

'Bizar dit. Echt bizar. De wedstrijd was bedoeld als trainingsprikkel. Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. We zijn op de goede weg en op de goede manier bezig. Dat is vandaag weer bevestigd', zei Kamminga, die in november van vorig jaar voor het eerst onder de 59 seconden dook.

