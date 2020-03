Buurtbar, kluskeet of opslag: Rosalie wil garages vastleggen

Rosalie studeert Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie aan de Fotovakschool in Rotterdam. Ze is gefascineerd door alledaagse dingen en vindt het bijzonder dat garages bijna nooit meer voor het stallen van de auto worden gebruikt. Die verschillende manieren van gebruik wil Rosalie in een fotoreportage vastleggen. 'Ik fotografeer de garage eerst in z'n geheel. Alsof je er voorbij loopt en even naar binnen spiekt.' Daarna kiest ze een voorwerp uit de garage en fotografeert deze los.

Bijzonder

Voor haar afstudeerproject zoekt ze nog garages om te fotograferen. De ruimte moet wel aan een paar voorwaarden voldoen, vertelt ze. 'Ik zoek garages waar geen auto in staat. Verder zoek ik verhalen en bijzondere spullen of bijzondere verzamelingen of bijzondere manieren waarop mensen de garage gebruiken.'

Mensen kunnen zich bij Rosalie melden en misschien komt ze dan langs om hun garage te fotograferen.