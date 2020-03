Kirsten Zitman van i-doe eerste lijstaanvoerder van Leidse Vrouwen Top 50

De kwalificaties ‘ultieme netwerker’ en ‘spin in het web’ leveren Kirsten Zitman, teammanager van vrijwilligersorganisatie i-doe, de aanvoerdersband op van de eerste Leidse Vrouwen Top 50. Zo schrijft mediapartner Sleutelstad. Zitman maakte volgens de jury in 2019 het meest het verschil in Leiden. Wethouder Marleen Damen nam zondag op Internationale Vrouwendag in het Leids Volkshuis de lijst in ontvangst.

Vrijwilligers zijn voor tal van organisaties en verenigingen van levensbelang, maar het is vaak een hele kunst om vrijwilligers te vinden en te behouden. Daarnaast is het voor potentiële vrijwilligers soms lastig om de juiste plek te vinden. I-doe brengt vrijwilligers en organisaties samen. In 2019 vierde i-doe haar tienjarig bestaan, met onder andere een pop-upwinkel in de binnenstad. En Zitman is de drijvende kracht achter i-doe.

'Kirsten is een ultieme netwerker', zo verantwoordt de jury de keus voor Zitman. 'Niet alleen is ze de spil in het web van vrijwilligerswerk Leiden door haar functie bij i-doe, ook zet ze nieuwe initiatieven op als MB071, een nieuw platform om maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrijwilligerswerk aan elkaar te koppelen. Zij maakt Leiden mooier door de dingen die zij doet.'

Kiezen uit 280 nominaties

De Top 50 is geen rankschikking van de vijftig machtigste vrouwen van Leiden met één winnares, aldus de initiatiefneemsters Liang de Beer en Jenny Bruin, maar een lijst met vijftig vrouwen die het verschil maakten in Leiden in 2019. De lijst is tot stand gekomen door nominaties van mensen uit de stad. Er zijn 280 nominaties ingediend. Een commissie van 'wijzen' heeft de vijftig vrouwen bepaald die op deze eerste lijst zijn gekomen. Die jury bestond uit Marleen Hogendoorn, Carolien Stolte, Pim van Vliet, Angela van Steijn , Gemma Lago, Hanneke de Winter en Fien van Rossum.

De vrouwen op de lijst zijn verdeeld over tien categorieën, te weten: Wetenschap en hoger onderwijs, Politiek, Overheid, BioScience Park, Ondernemers en bedrijfsleven, Culturele sector, Onderwijs, zorg, maatschappelijke – en vrijwilligersorganisaties en verenigingen en een restcategorie voor genomineerden die niet in een van de sectoren passen maar wel een plekje in de Leidse Top 50 verdienen.

Rolmodellen

De lijst biedt zichtbaarheid aan vrouwen die zich inzetten voor de stad Leiden en haar bewoners en een rolmodel kunnen zijn voor andere vrouwen en meisjes. Er wordt nog nagedacht over mogelijke vervolgevenementen met de genomineerden. Jenny Bruin: 'Wat ons het meest heeft verrast en geraakt is het enorme enthousiasme waarmee vrouwen zijn genomineerd. De begeleidende motivaties waren steeds hartverwarmend. De genomineerden zelf gaven aan het een hele eer te vinden en velen wilden ook een rolmodel zijn voor andere meisjes en vrouwen.' De hele lijst is hier te vinden.

LEES OOK: Welke vrouwen maken het verschil? Leiden stelt top 50 samen