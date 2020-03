Kjeld Nuis op spectaculaire wijze naar winst van wereldbeker 1500 meter

Kjeld Nuis heeft zondag op spectaculaire wijze de eindzege in de wereldbeker op de 1500 meter gepakt. De schaatser uit Zoeterwoude begon de slotafstand op de derde plaats in het klassement, maar door in Heerenveen met een indrukwekkend baanrecord te winnen, wist hij toch nog de eindzege binnen te halen.

Niets wees er op dat Nuis deze eindsprint nog in zich had. Op het WK Sprint werd hij vorige week teleurstellend zevende en zaterdag kwam hij op de 1000 meter, de afstand waarop hij Olympisch kampioen is, niet verder dan de vijfde plaats. In zijn allerlaatste wedstrijd van het seizoen wist Nuis er toch nog een keer een topprestatie uit te persen.

In de vierde rit reed hij tegen Thomas Krol, de man die zaterdag de 1000 meter had gewonnen. Nuis kwam tot een tijd van 1.43.00 en reed hiermee 0,36 seconde sneller dan het vorige baanrecord van Dennis Joeskov. De Chinees Zhongyan Ning begon de dag als leider in de strijd om de wereldbeker. Hij kwam in Thialf niet verder dan de vijfde plaats, waardoor hij werd gepasseerd door Kjeld Nuis.

Brons voor Roest

Het is voor Nuis de tweede keer dat hij de wereldbeker op de 1500 meter wint. In 2017 was hij voor het eerst de sterkste in de wereldbeker op deze afstand. Patrick Roest, die zaterdag de wereldbeker op de 5000 meter won, eindigde in Heerenveen op het podium. Hij eindigde achter Nuis en Krol als derde. Door de bronzen medaille eindigde Roest als vierde in het wereldbekerklassement.