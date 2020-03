Prinses Irene na skiongeluk niet bij opening eigen bos in Alphen

Prinses Irene zal volgende week woensdag niet aanwezig zijn bij de opening van haar eigen bos in Alphen aan den Rijn. De prinses heeft tijdens een skivakantie een hersenschudding opgelopen. Hierdoor moet de prinses een maand rust houden. 'Met pijn in haar hart heeft ze moeten afzeggen', vertelt haar woordvoerster.

Prinses Irene zou woensdag 18 maart haar eigen bos openen in Alphen aan den Rijn. Het bos in het park Zegersloot is een bedankje voor de jarenlange inzet van de prinses voor de natuur. Het IreneBos wordt 23,5 hectare groot. Het bos is een cadeau van de gemeente in samenwerking met de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Alphen aan den Rijn is de gastgemeente van de 64e editie van de Boomfeestdag. Prinses Irene zou bij deze dag aanwezig zijn om het IreneBos te openen. Door een ongeval tijdens een skivakantie is hier verandering in gekomen. er op de piste iemand met hoge snelheid tegen de prinses aangebotst en liep de 80-jarige prinses hierbij een hersenschudding op. De prinses zal bij de opening van het bos worden vervangen door haar oudste zoon, prins Carlos.

